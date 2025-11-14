Cơ quan quyền lực của Malaysia có động thái khiến quan chức FAM lo sợ

Theo tiết lộ của tờ Scoop, một nguồn tin cấp cao yêu cầu giấu tên cho biết PAC đang chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng toàn bộ nguồn tài trợ công được cung cấp cho FAM trong năm qua, tổng cộng ít nhất 15 triệu RM (tương đương 95 tỷ đồng) phân bổ trực tiếp, cùng với gói tài trợ rộng hơn trị giá 30 triệu RM (tương đương 190 tỷ đồng) bao gồm các đóng góp của khu vực tư nhân.

"PAC muốn kiểm tra xem KBS và MOF có tuân thủ đúng quy trình phê duyệt quỹ hay không, có cơ chế giám sát nào được áp dụng hay không và số tiền có được chi tiêu đúng mục đích hay không", tờ Scoop dẫn lời nguồn tin riêng của mình.

Bê bối nhập tịch cầu thủ đang khiến các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia mất ăn mất ngủ (Ảnh: NST).

Quyết định của PAC được đưa ra sau bê bối nhập tịch cầu thủ của nước này, khiến FAM bị Ủy ban kỷ luật của FIFA phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng), kèm theo lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với mỗi cầu thủ trong số 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Đơn kháng cáo của FAM sau đó đã bị bác bỏ và vụ việc hiện đang được chuyển đến Toà Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), với phán quyết dự kiến ​​có thể được đưa ra vào đầu năm 2026. Nếu lệnh trừng phạt được duy trì, Malaysia có thể phải đối mặt với việc bị hủy bỏ kết quả, mất điểm và bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Cũng theo tờ Scoop, PAC sẽ xem xét liệu các khoản ngân sách từ Chính phủ Malaysia có được sử dụng đúng quy định hay không, đồng thời yêu cầu FAM báo cáo lại cho các bộ ngành và các biện pháp quản lý rủi ro nào đã được áp dụng do những hậu quả tiềm ẩn từ phán quyết của CAS sắp tới đây.

"Ủy ban đã nêu rõ rằng việc không tuân thủ lệnh triệu tập hoặc giữ lại tài liệu có thể bị coi là hành vi coi thường Quốc hội", nguồn tin uy tín dẫn lại quyết định của PAC khiến các quan chức của FAM đang "mất ăn mất ngủ".

PAC, một ủy ban đặc biệt của Hạ viện Malaysia được thành lập theo Điều lệ thường trực 77(1), kiểm tra các tài khoản của Liên bang, các khoản tiền do Quốc hội, các cơ quan công quyền và các cơ quan khác quản lý quỹ công cấp và các báo cáo từ Tổng kiểm toán.

Cơ quan này có thẩm quyền triệu tập cá nhân và yêu cầu cung cấp tài liệu để hỗ trợ cho cuộc điều tra.

Trong những năm qua, PAC đã tiến hành một số cuộc điều tra nổi bật. Năm 2022, PAC đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt sau khi báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước tiết lộ những sai phạm tài chính với tổng số tiền lên tới 64,11 triệu RM (hơn 400 tỷ đồng) ở 4 bộ.

Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Năm 2023, chính quyền đã triệu tập Cơ quan Phát triển Langkawi thuộc Bộ Tài chính vì lo ngại liên quan đến một dự án bất động sản.

Các cuộc điều tra năm 2024 có liên quan đến việc Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia bắt giữ hai quan chức cấp cao từ một cơ quan theo luật định có liên quan đến FELCRA Berhad.

Gần đây hơn, vào năm 2025, PAC đã triệu tập các nhân chứng từ Malaysia Airports Holdings Berhad, Employees Provident Fund và Khazanah Nasional Berhad liên quan đến các vấn đề quản lý và tư nhân hóa sân bay.

Nguồn tin cho biết cuộc điều tra FAM theo kế hoạch nêu bật cam kết liên tục của PAC về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.

“Điều quan trọng không chỉ là số tiền liên quan, mà còn là niềm tin của công chúng vào cách quản lý ngân sách của chính phủ. PAC muốn đảm bảo rằng các khoản phân bổ lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực nổi bật như thể thao quốc gia, được giám sát và báo cáo đúng cách”, tờ báo Malaysia chốt lại.