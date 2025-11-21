Báo Malaysia: “FAM coi thường án phạt FIFA, trả giá đắt vì ngoan cố”

Tờ NST đăng tải bài viết: “Một điệu nhảy “con rối” của FAM trên sân khấu thế giới”, cho biết Quyết định dài 64 trang của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về vụ bê bối nhập tịch đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản trị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), từ việc sửa đổi tài liệu, đình chỉ mang tính đối phó đến thiếu trách nhiệm giải trình...

FAM đang đứng trước nhiều cuộc điều tra từ các cơ quan của Malaysia tới FIFA (Ảnh: Hmetro).

Nội dung bài viết như sau: "Quyết định dài 64 trang của FIFA về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ là bản cáo trạng nghiêm khắc đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), phơi bày một tổ chức lâu nay phụ thuộc vào các ủy ban, cải cách hình thức và cơ chế trách nhiệm có chọn lọc, những điều người hâm mộ Malaysia hoài nghi suốt nhiều thập kỷ.

Lần này, FIFA đã xác thực những nghi ngại ấy. Trọng tâm án phạt là Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người thừa nhận đã sửa đổi tài liệu gửi lên FIFA. Dù FAM tuyên bố đình chỉ ông ngày 17/10, các báo cáo đáng tin cậy cho thấy ông vẫn xuất hiện tại những sự kiện bóng đá lớn sau đó. FIFA gọi động thái đình chỉ ấy chỉ là “hoạt động quan hệ công chúng”, không phải biện pháp quản lý thực chất.

Ông Datuk Noor Azman Rahman (phải) gặp Chủ tịch FIFA trong thời gian bị đình chỉ chức vụ (Ảnh: NST).

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp Đại học Malaya, đánh giá việc Noor Azman xuất hiện trước công chúng là “đỉnh điểm” dẫn tới tuyên bố cứng rắn của FIFA. “Sự có mặt của ông ấy trong thời điểm Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino) được vinh danh cho thấy FAM không nghiêm túc với lệnh cấm. Đó là một quyết định thiếu khôn ngoan”, ông nói.

Theo FIFA, FAM đã thừa nhận xử lý và chỉnh sửa giấy khai sinh, bao gồm thay đổi nội dung, nhưng lại cố mô tả hành vi này như “điều chỉnh hành chính”. FIFA thẳng thừng bác bỏ, nhấn mạnh đây là hành vi giả mạo tài liệu, một tội danh chứ không phải lỗi kỹ thuật.

Ông Faithal nhận xét: “Là bên bị cáo buộc sai phạm, FAM không cho thấy sự nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề. Ngay cả Bộ Thể thao và Bộ Nội vụ cũng dường như xem nhẹ sự việc, dù bản tuyên bố động cơ của FIFA nêu rõ tính chất phạm tội. Phản ứng ban đầu của họ là phủ nhận mà không có bằng chứng thuyết phục, phơi bày sự thiếu uy tín, năng lực và trách nhiệm”.

Dù đã qua nhiều tháng và FAM đã thừa nhận sai phạm, những cá nhân chịu trách nhiệm vẫn chưa được xác định hay xử lý. FIFA cảnh báo điều này đặt ra “câu hỏi nghiêm trọng về hệ thống kiểm soát nội bộ và cam kết thực sự của FAM đối với sự liêm chính”.

Faithal cho rằng vòng lặp “lập ủy ban - cải cách hình thức - kết luận mờ nhạt” đã ăn sâu vào thể thao Malaysia. “Chủ nghĩa chuyên nghiệp và minh bạch là nền tảng của quản trị thể thao hiện đại, nhưng các ủy ban nội bộ của FAM chỉ xử lý phần ngọn liên quan đến quy trình nhập tịch. Các vấn đề cốt lõi vẫn bị bỏ ngỏ, và có dấu hiệu cho thấy một số cá nhân đang được bảo vệ”, ông Faithal nói.

Mô hình này không mới. Từ dàn xếp tỷ số, tranh cãi trọng tài, hỗn loạn vé đến bê bối giấy tờ, FAM luôn lập các ủy ban được gọi là độc lập, nhưng khuyến nghị thường rơi vào im lặng. Ngay cả cuộc điều tra hậu AFF Cup do cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Dell Akbar Khan dẫn đầu cũng không mang lại cải cách đáng kể.

Faithal nhấn mạnh sự thiếu hối hận của FAM là điều đáng lo ngại nhất. “Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cũng lưu ý rằng FAM không thể hiện sự ăn năn. Điều FAM cần lúc này là hành động quyết đoán và độc lập, không bị chi phối bởi các lợi ích bên ngoài”, ông Faithal cảnh báo.

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với tương lai bất định trước hành vi sai trái của FAM (Ảnh: Getty).

Hậu quả không chỉ là sự bẽ mặt. Tham vọng bóng đá Malaysia từ giấc mơ World Cup, Asian Cup đến uy tín quốc tế đang bị đặt dưới kính hiển vi. FIFA không chỉ giữ nguyên án phạt đối với bảy cầu thủ nhập tịch và áp dụng phạt tiền với FAM, mà còn mở đường cho một cuộc điều tra sâu hơn về năng lực quản trị của liên đoàn.

“Thể thao hiện đại đề cao tính chuyên nghiệp và minh bạch. Đáng tiếc, FAM đến giờ vẫn chưa thể hiện sự hối cải. Cách duy nhất để tiến lên là chấm dứt tình trạng rối ren, buộc lãnh đạo chịu trách nhiệm và tiến hành cải tổ toàn diện, minh bạch”, ông Faithal khẳng định.

FIFA đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho bóng đá Malaysia. FAM phản ứng ra sao lúc này sẽ quyết định liệu đây lại là một vòng lặp cải cách nửa vời khác, hay là thời điểm mà sự thay đổi thực sự cuối cùng bắt đầu".