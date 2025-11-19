FAM chính thức thừa nhận hành vi gian dối ở bê bối nhập tịch cầu thủ

Theo tờ News Straits Times, FAM đã thừa nhận trước FIFA việc nhân viên của mình đã thực hiện "điều chỉnh hành chính" đối với giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch - những thay đổi được thực hiện trong thời gian chờ đợi xác nhận chính thức từ chính quyền Malaysia.

FAM thừa nhận đã có hành vi sửa lại giấy tờ khai sinh của các cầu thủ nhập tịch nhằm qua mặt FIFA (Ảnh: NST).

FAM khẳng định hành vi giả mạo hồ sơ này là nhân viên tự ý thực hiện mà không có sự hiểu biết hoặc chấp thuận của Ủy ban điều hành hoặc Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người hiện đã bị đình chỉ công tác.

Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia cũng cho rằng hành vi gian dối này mang tính chất cá nhân, riêng lẻ chứ không phải là một phần của bất kỳ chính sách, chủ trương gian lận của cả hệ thống.

FAM cũng khẳng định rằng 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ này không hề biết về bất kỳ hành vi giả mạo nào và họ cũng chỉ là nạn nhân của vụ việc. Điều này cũng được Uỷ ban kháng cáo của FIFA xác nhận trong phán quyết giữ nguyên án phạt đối với FAM và các cầu thủ.

"Tôi thừa nhận rằng các thành viên trong ban quản lý của FAM đã xử lý và định dạng lại một số bản sao giấy khai sinh và các tài liệu hỗ trợ trong khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đủ điều kiện.

Điều này bao gồm việc thay đổi nội dung trong các giấy khai sinh do các đại lý cung cấp. Các bước này mang tính chất hành chính và không bao giờ nhằm mục đích thay thế các bản sao có chứng thực hoặc bất kỳ quy trình xác minh chính thức nào", cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman cho biết.

Dù thừa nhận có gian dối nhưng FAM vẫn quyết tâm gửi đơn kiện lên CAS sau án phạt của FIFA (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, ngày 18/11, FIFA đã công bố toàn bộ văn bản giải trình chi tiết và nêu rõ lý do bác đơn kháng cáo của FAM. Trong đó, họ đã cung cấp đầy đủ bằng chứng điều tra cũng như bản tường trình của 7 cầu thủ nhập tịch.

Thế nhưng FAM khẳng định vẫn tiếp tục đưa vụ việc này lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). "Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình xác minh tư cách cầu thủ do Chính phủ Malaysia cùng các cơ quan liên quan quy định.

Chúng tôi tiếp tục cam kết bảo vệ quyền lợi của tất cả những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời bảo đảm mọi bước đi của chúng tôi được tiến hành một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý”, FAM đưa ra tuyên bố sau khi nhận văn bản chính thức của FIFA.