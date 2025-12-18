Ngôi sao U22 Thái Lan “thổi lửa” cho trận tranh HCV với U22 Việt Nam

Theo tờ Thairath, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Thái Lan đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều 17/12, tại Học viện STB (Bangkok). Đội chủ nhà đang hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 17 tại đại hội thể thao khu vực.

Các cầu thủ Thái Lan tập luyện trước thềm chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Buổi tập tập trung hoàn thiện các mảng miếng tấn công, phòng ngự cùng những tình huống cố định, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu then chốt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Thái Lan, Anthony Hudson, xuất hiện với vai trò quan sát và theo dõi sát sao quá trình tập luyện của các cầu thủ.

Trước buổi tập, tiền vệ Kakhana Khamyok (“Kakana”) khẳng định quyết tâm cao độ: “Tôi đã sẵn sàng 100%. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ngày mai. Đối đầu với U22Việt Nam, chúng tôi không gặp áp lực quá lớn, dù đây là giải đấu cuối cùng của một số cầu thủ, trong đó có tôi. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng hết sức và tận dụng trọn vẹn khoảnh khắc này”.

Chia sẻ về những yếu tố quyết định chức vô địch, Kakhana nhấn mạnh: “Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng có thể mạnh hơn. Dù vậy, chúng tôi sẽ không đánh giá thấp họ. Trận đấu này rất đơn giản: đội chạy nhiều hơn và đội mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật cũng như mọi khía cạnh khác”.

Kakhana Khamyok khẳng định U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV (Ảnh: Thairath).

Tiền vệ của Muangthong United cũng gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ: “Trận chung kết cũng là trận đấu cuối cùng tại SEA Games. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho chúng tôi, và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch”.

Ở 3 trận đấu tại SEA Games 33 vừa qua của U22 Thái Lan, người hâm mộ Thái Lan đến sân không nhiều do mâu thuẫn về vấn đề kiểm tra an ninh, thậm chí trước giải đấu, một nhóm cổ động viên Thái Lan (Ultras Thái Lan) đã kêu gọi tẩy chay các trận đấu của đội nhà.

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 diễn ra lúc 19h30 hôm nay (18/12) trên sân Rajamangala (Bangkok).