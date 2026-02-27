Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Những cặp đấu tử thần

Vào lúc 18h hôm nay (27/2), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng 1/8 Champions League tại Tòa nhà bóng đá châu Âu ở Nyon (Thụy Sĩ). Vòng đấu này quy tụ sự góp mặt của 16 đội bóng hàng đầu châu Âu, được chia thành hai nhóm.

Real Madrid có thể đại chiến Man City ở vòng 1/8 Champions League (Ảnh: Getty).

Nhóm hạt giống (nằm trong top 8 vòng phân hạng) gồm: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City.

Nhóm không hạt giống (vượt qua vòng play-off) gồm: PSG, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo Glimt và Leverkusen.

UEFA đã phân nhánh đấu từ trước, dựa theo thứ hạng của các đội bóng ở vòng phân hạng. Theo đó, Real Madrid sẽ đụng độ với một trong hai đối thủ là Sporing Lisbon hoặc Man City. Người hâm mộ đang chờ đợi màn so tài đỉnh cao giữa Real Madrid và Man City.

Ở mùa giải này, hai đội từng đối diện với nhau ở vòng phân hạng. Kết quả, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Real Madrid ngay trên sân Bernabeu.

Phân nhánh vòng knock-out Champions League (Ảnh: UEFA).

Ở 4 mùa giải gần nhất, Man City và Real Madrid cũng đều gặp nhau ở vòng knock-out Champions League. Trong đó, Real Madrid chiếm ưu thế. Họ đã vượt qua Man “xanh” ở các mùa giải 2021/22, 2023/24, 2024/25 và chỉ bị loại ở mùa giải 2022/23.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng chờ đợi những trận đối đầu kinh điển giữa Barcelona gặp PSG, Atletico Madrid gặp Liverpool hay Leverkusen gặp Bayern Munich sẽ diễn ra ngay ở vòng 1/8.

Bóng đá Anh chiếm ưu thế khi có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 là Man City, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Chelsea, Tottenham. Không loại trừ khả năng, một trận “nội chiến” ở xứ Sương mù xuất hiện ở vòng đấu này khi Newcastle có thể gặp Chelsea, Tottenham có thể đối đấu với Liverpool.

Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào hai ngày 10-11/3. Các trận lượt về diễn ra một tuần sau đó. Trận chung kết giải đấu diễn ra ở Budapest (Hungary) vào ngày 30/5.