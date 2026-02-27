CAS hoãn phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Người hâm mộ bóng đá Malaysia sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất vài ngày để biết phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Hội đồng xét xử cho biết cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng các lập luận và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định.

Thông tin này đã chấm dứt những đồn đoán về việc kết quả vụ việc sẽ được công bố sớm hơn dự kiến là vào rạng sáng nay (27/2, theo giờ Việt Nam). Theo phản hồi từ CAS, một phán quyết sơ bộ (chưa nêu đầy đủ lý do) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

CAS đang xét xử đơn kháng cáo của FAM liên quan 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Hmetro).

Bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, cho biết: “Sau phiên điều trần hôm nay, hội đồng sẽ dành thời gian thảo luận. Tôi không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể cho quyết định, nhưng dự kiến quyết định sơ bộ (chưa có đầy đủ lý do) sẽ được công bố vào tuần tới”.

Bà Tracey nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ việc và cho biết một thông cáo báo chí sẽ được phát hành ngay khi quyết định được công bố. “Sau khi quyết định sơ bộ được ban hành, bản quyết định đầy đủ sẽ được hoàn thiện và gửi tới các bên liên quan vào một thời điểm sau đó. Nếu các bên không yêu cầu giữ bí mật, quyết định sẽ được công bố trên trang web của CAS”, bà nói thêm.

Vụ việc thu hút sự quan tâm rộng rãi khi liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch từng bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ và phạt tiền. Các cầu thủ này bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo hồ sơ, FIFA đã áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì một số vấn đề liên quan đến quy định về làm giả hồ sơ và tư cách thi đấu. Ngay sau án treo giò, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã lập tức nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm tìm kiếm một phán quyết công bằng hơn và mở đường cho các cầu thủ sớm trở lại thi đấu. Cả 7 cầu thủ đều là những trụ cột quan trọng của đội tuyển quốc gia, từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước trước khi bị đình chỉ.

Văn bản quyết định đầy đủ sẽ nêu rõ cơ sở để hội đồng CAS xem xét đơn kháng cáo. Tuy nhiên, toàn văn quyết định chỉ được công bố nếu các bên liên quan không yêu cầu bảo mật.