HLV U22 Thái Lan: "Tấm HCV SEA Games là nhiệm vụ bắt buộc"

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Thawatchai tuyên bố đanh thép: "Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành huy chương vàng. Tôi phải khẳng định U22 Việt Nam là đối thủ mạnh, sở hữu đội hình chất lượng.

Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua U22 Việt Nam. Muốn giành huy chương vàng, chúng tôi phải thắng vào ngày mai, đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù sao ở giải đấu này, U22 Thái Lan đã thi đấu 3 trận, giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh".

HLV Thawatchai đánh giá cao thực lực của U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhận xét về dàn cầu thủ Thái Lan hiện nay so với quá khứ, HLV Thawatchai khẳng định: "Bóng đá Thái Lan rất nhiều cầu thủ giỏi trước đây và hiện tại, chúng tôi cũng có dàn cầu thủ đặc biệt. U22 Việt Nam cũng vậy, một số cầu thủ chúng tôi đã gặp U22 Việt Nam trước đó.

Toàn đội sẽ cố gắng chiến đấu tốt nhất có thể. Bóng đá Việt Nam phát triển tốt và có một hệ thống đủ mạnh. Họ đầu tư mạnh mẽ từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia và có nền tảng đầy chắc chắn".

Về tình hình lực lượng đội chủ nhà, chiến lược gia người Thái Lan tiết lộ: "U22 Thái Lan đã phục hồi tốt và tập luyện trở lại sau trận đấu với U22 Malaysia. Chúng tôi có đội hình tối ưu, tinh thần tốt, các cầu thủ thi đấu gắn kết.

Trong các đợt tập huấn, U22 Thái Lan đã đối đầu nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này gặp U22 Việt Nam, đó là thử thách lớn nhưng chúng tôi muốn trở thành đội mạnh ở châu lục".

"Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển là khoảnh khắc đáng tự hào. Dù là ai tham dự trận đấu ngày mai, họ cũng sẽ tự hào và nỗ lực đem về vinh quang. Tôi tin các học trò của mình biết cách biến áp lực thành động lực để chiến thắng.

Ngày mai là trận đấu người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất chờ đợi, đó là trận thứ 4 trên sân nhà Rajamangala ở SEA Games 33. U22 Thái Lan là một tập thể đoàn kết và mong mọi người đến cổ vũ thật nhiều cho toàn đội", HLV Thawatchai thể hiện quyết tâm cao độ trước khi khép lại cuộc họp báo.

U22 Thái Lan đang chơi ổn định và thăng hoa ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước câu hỏi về tầm ảnh hưởng của Đình Bắc ở U22 Việt Nam, HLV Thawatchai nhận định: "Cầu thủ số 7 của U22 Việt Nam rất giỏi, nên chúng tôi phải tìm cách khắc chế, kiểm soát cậu ấy cũng như hệ thống tấn công của U22 Việt Nam".

Vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên sân Rajamangala (Bangkok), U22 Việt Nam bước vào trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33 với chủ nhà U22 Thái. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng toàn thắng ở giải đấu năm nay.

U22 Việt Nam thắng Lào 2-1, Malaysia 2-0 ở vòng bảng, đánh bại U22 Philippines 2-0 ở bán kết. Chủ nhà U22 Thái Lan cũng ấn tượng không kém, họ thắng Timor Leste 6-1, Myanmar 2-0 trước khi đánh bại U22 Malaysia 1-0 ở bán kết.

Đây là lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik so tài cùng đồng nghiệp Thawatchai. Chiến lược gia người Hàn Quốc đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành HLV bóng đá Việt Nam đầu tiên vô địch cả AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.