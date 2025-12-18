U22 Việt Nam - U22 Thái Lan (19h30 hôm nay): Ký ức đẹp ở Rajamangala

*Trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay (18/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vào chung kết với thành tích toàn thắng. U22 Thái Lan ghi được 10 bàn thắng và để thủng lưới một bàn qua 3 trận (hai trận vòng bảng và trận bán kết), U22 Việt Nam ghi được 6 bàn, để thủng lưới một bàn.

U22 Việt Nam chờ đợi tấm HCV SEA Games 33 (Ảnh: Hải Long).

Thoạt nhìn, đội bóng xứ sở chùa vàng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Họ sở hữu chân sút Yotsakorn Burapha rất lợi hại, với 6 bàn thắng chỉ qua 3 trận (trung bình một trận anh này ghi hai bàn).

Tuy nhiên, việc ghi nhiều hay ghi ít bàn thắng chủ yếu phụ thuộc vào triết lý, phong cách chơi bóng của từng đội, cộng với việc đối thủ của từng đội là những ai nữa.

Ví dụ như U22 Thái Lan nằm ở bảng A, bảng yếu nhất tại SEA Games 33, với sự hiện diện của U22 Timor Leste vốn đến từ nền bóng đá yếu nhất Đông Nam Á. Đối thủ còn lại của U22 Thái Lan ở vòng bảng là U22 Singapore, thậm chí còn thua cả Timor Leste tại giải năm nay.

Thế nên, những trận thắng đậm của U22 Thái Lan ở vòng bảng không phản ánh được điều gì cả.

Còn về mặt triết lý và phong cách, U22 Thái Lan chơi tấn công nhiều hơn so với U22 Việt Nam. Đầu tiên vì họ là đội chủ nhà, buộc phải tấn công trên sân nhà để đáp ứng yêu cầu từ người hâm mộ.

U22 Việt Nam có hàng tấn công chơi rất kỹ thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ nhì, U22 Việt Nam không phải không giỏi trong tấn công, chỉ có điều chúng ta chỉ tấn công khi cần. Đến lúc giải quyết xong khâu ghi bàn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik thường chơi chậm lại để tiết kiệm sức.

Khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết diễn ra tối nay, số lượng bàn thắng của Thái Lan từ đầu giải đến giờ có khi chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu U22 Việt Nam phòng thủ chắc chắn.

Chưa hết, chân sút hàng đầu của U22 Thái Lan là Yotsakorn Burapha của U22 Thái Lan cũng chưa chắc vượt qua được các trung vệ của U22 Việt Nam vốn có chất lượng cao hơn, giàu kinh nghiệm hơn so với các đối thủ mà U22 Thái Lan đã chạm trán.

Điểm mạnh lớn nhất của U22 Thái Lan là ưu thế được chơi trên sân nhà Rajamagala. Sức ép từ các khán đài dồn lên vai các cầu thủ U22 Việt Nam chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.

Tuy nhiên, như đã đề cập, cầu thủ U22 Việt Nam rất giàu kinh nghiệm. Toàn bộ thành viên của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik hiện nay đều đang thi đấu chuyên nghiệp tại V-League, một vài người như thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc là tuyển thủ quốc gia, họ không ngại sức ép.

Đội hình này đã vượt qua sức ép còn lớn hơn trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, trước đội chủ nhà U22 Indonesia. Chính vì thế, vẫn có niềm tin rằng các cầu thủ U22 Việt Nam biết cách vượt qua sức ép của khán giả Thái Lan tại sân Rajamangala trong buổi tối nay.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-1.