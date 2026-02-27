Báo Malaysia bình luận khi CAS trì hoãn ra phán quyết cuối cùng

Đêm qua, phiên điều trần của FAM và các cầu thủ với CAS liên quan tới vấn đề làm giả hồ sơ nhập tịch đã kết thúc. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài thể thao không đưa ra án phạt ngay lập tức. Thay vào đó, họ tiết lộ sẽ công bố vào tuần tới.

Malaysia tiếp tục chờ đợi để biết được số phận của mình (Ảnh: VFF).

Trước tình hình đó, tờ Stadium Astro bình luận: “Phán quyết không được công bố ngay lập tức mà bị trì hoãn sang tuần sau. Điều này không giúp gì cho bóng đá Malaysia mà càng khiến các cầu thủ và người hâm mộ hồi hộp hơn.

Nếu phán quyết nghiêng về phía FAM, cả 7 cầu thủ sẽ có thể trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Điều này chắc chắn mang lại sự giải tỏa lớn cho ban huấn luyện trong quá trình hoạch định các giải đấu quốc tế sắp tới.

Ngược lại, nếu CAS bác đơn kháng cáo, án treo giò ban đầu của FIFA sẽ tiếp tục có hiệu lực. Kịch bản đó không chỉ ảnh hưởng đến chiều sâu lực lượng, mà còn có thể tác động tiêu cực tới uy tín của công tác quản lý bóng đá quốc gia trên trường quốc tế.

Vấn đề này không đơn thuần xoay quanh 7 cá nhân. Nó mở ra cuộc tranh luận rộng hơn về tính minh bạch của hồ sơ, sự liêm chính trong quản trị và quy trình xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ gốc gác. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc tuân thủ các quy định quốc tế là yếu tố không thể xem nhẹ.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều dồn về phán quyết của CAS. Dù đây sẽ là “phao cứu sinh” cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hay khép lại cánh cửa khoác áo Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) của họ, có một điều chắc chắn rằng vụ việc này sẽ trở thành bài học đáng giá trong bức tranh phát triển của bóng đá Malaysia”.

Báo Malaysia tỏ ra sốt ruột khi phán quyết về số phận của 7 cầu thủ nhập tịch tiếp tục bị "treo lơ lửng" (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, tờ New Strait Times bình luận: “CAS chưa công bố phán quyết cuối cùng với FAM và 7 cầu thủ sau phiên điều trần vì cần thêm thời gian nghiên cứu. Điều này cho thấy tính chất đặc biệt của vụ việc này.

CAS cho biết bản án đầy đủ, bao gồm các lập luận pháp lý làm cơ sở cho quyết định, sẽ được ban hành sau phán quyết mang tính hiệu lực và có thể được đăng tải trên website của cơ quan này nếu không bên nào yêu cầu bảo mật.

Trước đó, FIFA đã cáo buộc FAM làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ sau khi nhận được đơn khiếu nại. Họ cho rằng các cầu thủ này không hề có gốc gác Malaysia nhưng được tạo điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia dù chỉ có mặt ở đất nước trong thời gian ngắn”.

Tờ Makan Bola cũng tỏ ra sốt ruột: “Việc CAS trì hoãn ra phán quyết có nghĩa rằng người hâm mộ Malaysia lại phải chờ đợi để có câu trả lời về vụ việc gây chấn động làng bóng đá quốc tế. Sẽ là thảm họa cho bóng đá Malaysia nếu như CAS bác đơn kháng cáo của FAM”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của CAS trước khi đưa ra thông báo về số phận của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều nguồn tin dự đoán AFC có thể xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.