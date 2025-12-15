U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

Tối 15/12, trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và quyết liệt. Đây là cuộc so tài quyết định tấm vé còn lại vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà đã chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức các pha tấn công ở hai biên nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Phút thứ 8, Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc, đánh bại thủ môn U22 Malaysia, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ U22 Thái Lan ăn mừng bàn thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: FAT).

Sau bàn thua, U22 Malaysia nỗ lực tổ chức lại thế trận để tìm bàn gỡ, song gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Thái Lan. Mọi chuyện càng trở nên bất lợi với Malaysia khi họ phải thi đấu thiếu người từ phút 16 sau một tình huống nhận thẻ đỏ của Aiman Yusuf, khiến đội hình bị xáo trộn đáng kể.

Bước sang hiệp hai, U22 Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt với nhiều pha phối hợp linh hoạt và các tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. U22 Malaysia dù rất nỗ lực và thi đấu đầy quyết tâm cũng không thể tận dụng các cơ hội hiếm hoi để tìm bàn gỡ.

U22 Thái Lan hưởng lợi thế lớn khi thi đấu hơn người (Ảnh: FAT).

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U22 Thái Lan. Kết quả này giúp đội chủ nhà giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đối thủ cuối cùng của U22 Thái Lan là U22 Việt Nam, hai đội sẽ thi đấu vào 19h30 ngày 18/12 để tìm ra nhà vô địch SEA Games 33.

May mắn vào bán kết, HLV U22 Malaysia muốn tranh HCV với U22 Việt Nam

Sau khi giành vé vào bán kết, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia nói: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại SEA Games năm nay là giành vé vào bán kết. Cảm ơn Thượng đế, chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu ấy”.

“Sau những cung bậc thăng trầm mà toàn đội U22 Malaysia đã trải qua trong thời gian vừa rồi, việc lọt vào bán kết quả là phước lành đối với chúng tôi”, HLV Nafuzi Zain nói thêm.

U22 Malaysia có thể tái ngộ U22 Việt Nam ở trận chung kết (Ảnh: NST).

HLV Nafuzi Zain hồ hởi phát biểu: “Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi là lọt vào chung kết và giành được huy chương. Tất nhiên, tôi muốn đó là huy chương vàng (HCV). Chúng tôi chỉ còn một bước nữa thôi là đến được trận chung kết. U22 Malaysia sẽ chiến đấu hết mình vì điều đó”.

“Tôi biết U22 Thái Lan rất mạnh, đặc biệt là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng cho U22 Malaysia. Các cầu thủ của tôi phải cống hiến hết mình.

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ những lần đối đầu với Thái Lan trước đây, nhất là rút kinh nghiệm từ những sai lầm của chính mình”, vẫn là lời của HLV Nafuzi Zain.

U22 Thái Lan thắng lớn, Madam Pang lập tức thưởng nóng

Theo thông tin từ tờ Khaosod, đội tuyển U22 Thái Lan vừa nhận thêm khoản tiền thưởng 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng) từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Pang Nualphan Lamsam (Madam Pang), sau chiến thắng ấn tượng trước U22 Singapore tại SEA Games 33 vào tối 11/12. Khoản thưởng này nâng tổng số tiền thưởng mà đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng nhận được tại giải đấu lên 800.000 baht (khoảng 665 triệu đồng).

Madam Pang tới theo dõi U22 Thái Lan thi đấu tại SEA Games (Ảnh: Khaosod).

Chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore đã giúp U22 Thái Lan kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, vững vàng ở ngôi đầu bảng A. Kết quả này đảm bảo một suất vào bán kết cho đội tuyển Thái Lan, nơi họ sẽ đối đầu với đội nhì bảng B hoặc C.