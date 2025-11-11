Bóng đá Malaysia sắp có biến sau khi bị FIFA trừng phạt

Theo tờ Scoop, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển quốc gia nước này gần như không còn hy vọng tham dự giải đấu cấp độ châu Á.

HLV Peter Cklamovski có khả năng cao từ chức nếu Malaysia bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (Ảnh: FAM).

Trước đó, FAM đã kháng cáo thất bại lên FIFA khi bị buộc tội làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đang chuẩn bị hồ sơ để đưa vụ việc lên cấp cao hơn là Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

HLV Peter Cklamovski, người được FAM bổ nhiệm hồi tháng 1/2025, đang trong tình thế khó khăn khi đội hình mất hàng loạt trụ cột. Không những vậy, ông còn có nguy cơ không thể cùng đội tuyển Malaysia tham dự Asian Cup 2027.

Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với tờ Scoop rằng khả năng HLV Cklamovski rời vị trí hiện tại là rất cao, đồng thời tiết lộ FAM đã bắt đầu cân nhắc phương án thay thế.

Người này cho biết: “Nếu không còn trong tay những cầu thủ tốt nhất, ông ấy ở lại để làm gì? Tình thế của FAM lúc này khiến cho tinh thần của HLV Cklamovski bị ảnh hưởng nặng nề. Ông ấy là một HLV giỏi. Hy vọng rằng ông ấy không ra đi trong hoàn cảnh như thế này”.

Nguồn tin cũng cảnh báo rằng nếu đội tuyển Malaysia bị xử thua, hậu quả sẽ lan rộng không chỉ với HLV Cklamovski mà còn ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và cả liên đoàn.

“Đội hình này được xây dựng với mục tiêu chinh phục Asian Cup 2027. Nếu mất đi những cầu thủ chủ chốt, mọi kế hoạch đều sụp đổ. Chúng ta chỉ có thể hy vọng tình hình sớm ổn định, dù khả năng xáo trộn là rất lớn”, nguồn tin này cho biết.

Bóng đá Malaysia liên tục có biến động sau khi bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ (Ảnh: NST).

Cựu quan chức FAM, Datuk Christopher Raj, nhận định với Scoop rằng FAM sẽ không bị đình chỉ hoạt động nhưng đội tuyển quốc gia nhiều khả năng bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và chỉ có thể trở lại thi đấu từ vòng loại Asian Cup 2031.

Ông Christopher Raj cho biết nếu FAM thắng trong vụ kiện tại CAS, mục tiêu trước mắt của đội tuyển Malaysia là giành vé dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu thua kiện, đội tuyển sẽ phải “án binh bất động” suốt 4 năm, không được thi đấu quốc tế, điều có thể khiến thứ hạng FIFA tụt sâu và khó mời được các đối thủ mạnh thi đấu giao hữu.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh: “Khi đó, chúng ta chỉ có thể thi đấu với các đội hạng thấp như Nepal, Bhutan hoặc Sri Lanka. Những đội nằm trong top 100 thế giới sẽ không mặn mà với việc đối đầu Malaysia, trong bối cảnh đội bóng có thể rơi xuống vị trí 145 thế giới.

Những trận đấu như vậy không mang lại lợi ích chuyên môn cho cả hai bên. Việc duy trì thi đấu quốc tế thường xuyên là yếu tố sống còn cho sự phát triển của cầu thủ và uy tín của bóng đá Malaysia”.

Vụ việc bắt nguồn từ việc Malaysia sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch gốc Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan trong vòng loại thứ ba Asian Cup, những người sau đó bị phát hiện nộp hồ sơ giả mạo về nguồn gốc Malaysia.

Truyền thông khu vực Đông Nam Á đã so sánh vụ việc gian lận của Malaysia với trường hợp của Timor Leste, đội bóng từng bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2023 vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.