Ngôi sao nhập tịch của Malaysia bất ngờ được nhận định… vô tội

Vào ngày 3/11, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên án phạt dành cho các bên liên quan. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ, bao gồm Facundo Garces, bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người.

Chủ tịch CLB Alaves cho rằng Facundo Garces vô tội, không hề có lỗi trong vụ nhập tịch gian lận của FAM (Ảnh: FAM).

Dù vậy, Chủ tịch CLB Alaves (nơi Garces đang thi đấu), ông Alfonso Fernandez de Troceniz, khẳng định CLB vẫn tin tưởng trung vệ gốc Argentina. Ông nhấn mạnh rằng Garces không hề có lỗi trong vụ việc gian lận.

Chia sẻ với tờ Noticias de Alava, ông Troceniz cho biết: “Chúng tôi vẫn tin tưởng Garces. CLB chưa đưa ra quyết định nào về tương lai của cậu ấy và vẫn tin rằng cậu ấy vô tội”.

Thông tin này được xem là động thái bảo vệ cầu thủ mạnh mẽ từ phía Alaves. Điều đáng nói, trước đó, CLB La Liga đã gạch tên Garces khỏi danh sách đội hình đăng ký thi đấu trên trang web chính thức của CLB, khiến dư luận cho rằng anh đã bị sa thải.

Trung vệ Garces gia nhập Alaves hồi tháng 1/2025 và đã ra sân 16 trận tại La Liga. Trận gần nhất mà trung vệ này ra sân cho Alaves là trận hòa 1-1 với Getafe vào ngày 25/9. Đó là trận đấu mà trung vệ sinh năm 1999 có màn trình diễn ấn tượng.

Trong khi một số cầu thủ khác như Gabriel Palmero đã bị chấm dứt hợp đồng vì án phạt, trường hợp của Garces lại là ngoại lệ. Sự ủng hộ công khai từ ban lãnh đạo CLB Alaves cho thấy niềm tin rằng cầu thủ này chỉ là “nạn nhân” của sai phạm từ phía FAM, chứ không trực tiếp dính líu đến hành vi gian lận hồ sơ.

Trước khi bị FIFA treo giò, Garces có sự nghiệp đang lên ở CLB Alaves (Ảnh: Getty).

Mới đây, tờ Sinar Harian (Malaysia) cho rằng 7 cầu thủ nhập tịch chỉ là “nạn nhân” trong vụ gian lận giấy tờ của FAM. Tờ báo này nhấn mạnh: “Án phạt của FIFA không chỉ là cú sốc với FAM, mà còn khiến 7 cầu thủ nhập tịch rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Những cầu thủ này không chỉ bị treo giò 12 tháng, mà còn đối diện tương lai sự nghiệp đầy bất định.

Trong số đó, hai cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Facundo Garces, ngôi sao đang thi đấu nổi bật cho CLB Alaves (La Liga, Tây Ban Nha) và Imanol Machuca, trụ cột của Velez Sarsfield (Argentina). Cả hai đang có sự nghiệp đầy hứa hẹn nhưng buộc phải tạm dừng mọi hoạt động thi đấu chuyên nghiệp.

Án treo giò kéo dài 1 năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể lực và giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ này trên thị trường quốc tế. Việc không được thi đấu trong khoảng thời gian dài sẽ khiến họ mất nhịp, suy giảm thể trạng và đánh mất vị thế trong mắt các CLB chủ quản.

Thực tế, 7 cầu thủ nói trên có thể không nhận thức được họ chính là “nạn nhân” của những sai sót từ phía cơ quan quản lý bóng đá Malaysia trong quá trình đăng ký và hoàn thiện giấy tờ. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, mỗi cầu thủ đều cần ý thức rõ ràng và có trách nhiệm với nguồn gốc, tình trạng pháp lý của mình.

Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra. Giờ đây, người hâm mộ chỉ có thể hy vọng phán quyết từ CAS sẽ giúp các cầu thủ này lấy lại sự nghiệp và danh tiếng đã mất trên đấu trường quốc tế”.