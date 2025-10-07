Ngôi sao nhập tịch mới tự tin đưa tuyển Malaysia vượt qua khủng hoảng

Jordan Mintah có nguồn gốc Ghana, anh nhập tịch thành công trở thành công dân của Malaysia vào cuối tháng 8 vừa qua sau hơn 5 năm sinh sống tại quốc gia này và cũng đủ điều kiện thi đấu cho tuyển quốc gia Malaysia. Ngày 1/1/2020, Mintah bắt đầu tới Malaysia thi đấu cho Terengganu II (đội dự bị của Terengganu FC).

Mintah có những giai đoạn chơi cho đội một Terengganu FC, anh từng được cho mượn tại Kuala Lumpur ở mùa giải 2022-23. Anh bắt đầu thi đấu cho Kuching City từ tháng 3 năm ngoái và nhanh chóng trở thành chân sút của đội bóng đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Malaysia.

Mintah (giữa) trở thành niềm hy vọng lớn cho hàng công của Malaysia ở thời điểm hiện tại (Ảnh: NST).

Việc triệu tập Mintah diễn ra trong bối cảnh Malaysia vừa mất 7 cầu thủ nhập tịch khác - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - do bị FIFA đình chỉ 12 tháng vì cáo buộc làm giả tài liệu.

Tuyển Malaysia đang chịu sức ép lớn sau án phạt của FIFA và họ đang rất cần những chiến thắng trước Lào để vơi bớt áp lực. Cầu thủ 30 tuổi của Kuching City, người vừa ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà đánh bại Sabah 1-0 tại sân vận động Likas vào ngày 4/10, bày tỏ sự tự tin trước trận ra mắt quốc tế.

Phát biểu sau trận đấu với Sabah, Mintah nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cống hiến hết mình từ mỗi cầu thủ để làm người hâm mộ Malaysia tự hào. "Tôi sẽ cố gắng hết sức và tất cả chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để đưa đội tuyển quốc gia tiến lên. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì đất nước, vì vậy chúng tôi phải cống hiến 100% và làm cho Malaysia tự hào", Mintah nói.

Mintah là một trong ba gương mặt mới được huấn luyện viên Peter Cklamovski triệu tập cho trận đấu với Lào, cùng với Declan Lambert và Ramadhan Saifullah.

Tuy nhiên, Harimau Malaya sẽ không có sự phục vụ của hai thủ môn giàu kinh nghiệm là Azri Ghani và Haziq Nadzli, những người đã rời đội vì vấn đề sức khỏe. Trang Facebook chính thức của đội tuyển quốc gia Malaysia thông báo rằng Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman và Suhaimi Husin đã được triệu tập để thay thế.

Đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển Lào trong trận đấu thứ ba của Bảng F tại Viêng Chăn (Lào) vào ngày 9/10, trước khi tái đấu tại sân vận động quốc gia Malaysia ở Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 14/10.