Báo Hàn Quốc chỉ trích động thái của Malaysia ở vụ nhập tịch trái phép

Sau khi bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch là Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng đó chỉ là “lỗi kỹ thuật”.

Báo Hàn Quốc cho rằng FAM không dám nhận sai mà đổ lỗi cho "kỹ thuật" (Ảnh: Getty).

Trước tình hình đó, tờ Chosun (Hàn Quốc) đã lên tiếng chỉ trích động thái của Malaysia. Họ cho rằng FAM không dám nhận sai trong vụ này.

Tờ báo của Hàn Quốc bình luận: “7 người nhập tịch sai phép ư? Đó là lỗi của… nhân viên kỹ thuật, khiến HLV Kim Sang Kik phải khóc! Đó thực sự là lời bào chữa hèn nhát.

Họ không biết đổ lỗi cho ai nên đành phải tuyên bố rằng vì “lỗi kỹ thuật” để hòa cả làng. Tuy nhiên, nên nhớ, sự nghiệp của 7 cầu thủ đang bị đe dọa nghiêm trọng sau khi bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Vấn đề quan trọng không phải là liệu họ có thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia hay không. Vụ việc sẽ được chuyển từ Ủy ban Kỷ luật FIFA sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét.

Tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Giờ đây, ai cũng hiểu rằng Malaysia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam nhờ vào những ngôi sao làm giả giấy tờ. Một số đội tuyển từng đối đầu với Malaysia cũng đặt ra nghi vấn này. Đó là lý do FIFA tiến hành cuộc điều tra.

Sự cố này cũng đã kìm hãm chính sách nhập tịch quy mô lớn của Malaysia. Cần nhấn mạnh rằng, trước đó, FAM đã chuẩn bị hồ sơ của 37 cầu thủ gốc Argentina. Giờ đây, thay vì đưa thêm cầu thủ nhập tịch, họ phải lo lắng về tương lai của những cầu thủ hiện tại”.

Ở thời điểm này, FAM vẫn đang hoàn thiện thủ tục kháng cáo lên FIFA. Sau khi FIFA đưa ra án phạt cuối cùng, AFC nhiều khả năng sẽ đưa ra án phạt khác cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, họ có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hay tệ hơn là mất tư cách thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.