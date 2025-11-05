FIFA tiếp tục điều tra bóng đá Malaysia, FAM đối mặt án phạt nặng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng pháp lý phức tạp khi phải xử lý đồng thời hai vụ kiện tại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trong bối cảnh đơn kháng cáo gần đây của họ cũng đã bị cơ quan này bác bỏ.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận rằng FAM đang vướng vào hai quy trình pháp lý riêng biệt ở cấp FIFA. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề này cần được giải quyết triệt để trước khi FAM có thể tiến hành bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John (Ảnh: VocketFC).

“Tất cả chúng ta cần biết rằng FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện liên quan đến FIFA: một vụ về hành vi làm giả tài liệu và một vụ khác đang được Tòa án FIFA xem xét”, ông Windsor cho biết.

Vụ việc tại Tòa án FIFA tập trung vào vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ đại diện cho Malaysia. Hội đồng đang tiến hành điều tra sâu rộng về vấn đề này.

“Liên quan đến Tòa án FIFA, điểm mấu chốt là vấn đề "đủ điều kiện để đại diện cho Malaysia". Khi có quyết định chính thức, bao gồm khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), AFC mới có thể xem xét những bước tiếp theo”, ông giải thích.

Tòa án bóng đá là cơ quan nội bộ của FIFA, có chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến quy định và hành vi trong bóng đá. Cơ quan này bao gồm ba hội đồng chính: Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo, và Ủy ban Tư cách và Điều kiện của cầu thủ. Trong vụ việc của FAM, vấn đề trọng tâm nằm ở tư cách đăng ký của 7 cầu thủ, và liệu họ có đáp ứng đầy đủ yêu cầu để đại diện cho đội tuyển Malaysia hay không.

FAM đang đối mặt với ba kịch bản có thể xảy ra: giữ nguyên mức phạt, giảm nhẹ hình phạt, hoặc bị áp dụng hình phạt bổ sung. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các tài liệu được nộp và mức độ mà tòa án xác định rằng không có yếu tố gian lận trong việc đăng ký cầu thủ.

Ông Windsor dự đoán quá trình này sẽ kéo dài, do mỗi giai đoạn đều cần được xem xét kỹ lưỡng, bao gồm cả khả năng FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS.

“Vì vậy, FAM và 7 cầu thủ liên quan sẽ phải trải qua thêm nhiều quy trình nữa - và việc kháng cáo bị bác bỏ không đồng nghĩa với kết thúc”, ông nói.

Rodrigo Holgado (phải) nằm trong 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA phạt (Ảnh: Getty).

Trước đó, hy vọng của FAM trong việc lật ngược quyết định đình chỉ của Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tan biến, khi Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt đình chỉ 7 cầu thủ cùng khoản phạt tài chính đối với FAM.

Theo phán quyết, FIFA giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM. Ngoài ra, mỗi cầu thủ liên quan bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) do vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu. 7 cầu thủ bị ảnh hưởng bởi quyết định này gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.