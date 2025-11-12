Ngôi sao nhập tịch Malaysia đón tin tích cực sau án phạt của FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã giữ nguyên mức phạt cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, đồng thời bác bỏ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tương lai của Imanol Machuca trở nên mịt mờ sau án phạt của FIFA (Ảnh: NTS).

Điều này đồng nghĩa, Machuca và 6 cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia tạm thời không được phép tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào cùng CLB cho đến khi vụ việc được xử lý dứt điểm, kể cả khi có ý định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trong bối cảnh tương lai trở nên vô cùng bấp bênh sau án phạt cấm thi đấu từ FIFA, tiền đạo Machuca lại nhận được sự bảo vệ đáng chú ý từ đội bóng chủ quản Argentina. Theo truyền thông Argentina, CLB Velez Sarsfield đã thể hiện sự ủng hộ bằng cam kết tiếp tục trả lương đầy đủ cho cầu thủ này trong suốt thời gian anh bị đình chỉ.

Động thái này được giới chuyên môn nhìn nhận là một bước đi chiến lược, nhằm tránh những tranh chấp pháp lý phức tạp và tốn kém có thể phát sinh giữa CLB và cầu thủ trong tương lai.

“CLB sẽ chờ đến khi quá trình kháng cáo cuối cùng kết thúc trước khi đưa ra quyết định về Machuca. Anh vẫn có quyền đưa vụ việc lên CAS và Velez Sarsfield sẽ giữ nguyên lập trường chờ đợi cho đến khi mọi cơ hội kháng cáo khép lại.

Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, CLB sẽ duy trì việc chi trả lương để đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ,” thông tin từ Sabado Velez tiết lộ.

Giữa tâm bão bê bối nhập tịch của đội tuyển Malaysia, đây được xem là điểm tích cực hiếm hoi dành cho tiền đạo Machuca. Trước đó hai cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều đã bị CLB chủ quản cắt lương hoặc thậm chí bị chấm dứt hợp đồng ngay sau khi án phạt FIFA được giữ nguyên.

Imanol Machuca vẫn được CLB chủ quản trả lương dù bị cấm thi đấu (Ảnh: Stadium Astro).

Dù vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để định đoạt tương lai, nhưng việc Machuca có được sự đảm bảo về mặt tài chính và sự ủng hộ công khai từ CLB Velez Sarsfield là một lợi thế vô cùng quý giá, điều mà không phải cầu thủ nào trong vụ việc chấn động này cũng may mắn có được.