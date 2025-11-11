Báo Malaysia dự đoán kết cục buồn cho 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

“Cơ hội để nhóm 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Malaysia một lần nữa gần như là không còn, đặc biệt là khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thất bại ở Tòa án trọng tài thể thao (CAS)”, tờ New Straits Times nhấn mạnh.

Tương lai mịt mờ chờ đón các cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM).

Tờ New Straits Times dẫn lời luật sư Nik Erman Nik Roseli chia sẻ rằng 7 cầu thủ Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca sẽ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ngay cả khi đã hoàn tất án cấm thi đấu 12 tháng do FIFA ban hành.

Ông Nik Erman cho biết: “Để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, một cầu thủ phải sinh sống tại quốc gia này trong ít nhất 5 năm. Theo Điều 6(5) của Quy chế FIFA, các cầu thủ này phải cư trú tại Malaysia tối thiểu 183 ngày mỗi năm trong suốt 5 năm liên tiếp mới đáp ứng được yêu cầu”.

Điều này có nghĩa, nếu muốn thi đấu trở lại cho đội tuyển Malaysia, 7 cầu thủ phải trải qua quá trình tương tự như nhập tịch lại theo quy định, tức là sinh sống và thi đấu tại Malaysia đủ 5 năm liên tiếp trước khi đủ điều kiện.

Tuy nhiên, tờ New Straits Times khẳng định: “Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đủ 5 năm cư trú ở Malaysia, các cầu thủ này lại chịu gánh nặng về tuổi tác. Khi đó, Holgado sẽ bước sang tuổi 36, Figueiredo và Hevel cũng 35 tuổi. Các cầu thủ khác như Irazabal (34 tuổi) Garces (32 tuổi), Machuca (31 tuổi), Palmero (29 tuổi) đều không còn trẻ. Lúc đó, đội tuyển Malaysia chưa chắc cần tới sự phục vụ của những cầu thủ này. Do đó, họ có khả năng sẽ không bao giờ khoác áo “Bầy hổ” thêm một lần nào nữa”.

Không nhiều CLB, kể cả ở Malaysia, sẵn sàng ký hợp đồng với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép sau khi họ bị treo giò 12 tháng (Ảnh: Getty).

Tờ New Straits Times cũng dẫn lời ông Effendi Jagan Abdullah, người đại diện có hơn 20 năm làm việc ở Malaysia và được FIFA công nhận. Ông nhấn mạnh rất ít CLB ở Malaysia đủ khả năng chiêu mộ những cầu thủ này nếu họ vẫn giữ yêu cầu nhận lương cao.

Ông Effendi Jagan Abdullah cho biết: “Phần lớn CLB ở Malaysia hiện gặp hạn chế tài chính. Không còn nhiều đội bóng giàu có ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Có thể một hoặc hai người nhận được lời mời, nhưng điều đó còn tùy vào tình hình tài chính của từng CLB”.

Theo tờ báo của Malaysia, các cầu thủ như Irazabal, Figueiredo và Hevel có phần thuận lợi hơn so với những người còn lại khi đã sớm tới Malaysia khoác áo Johor Darul Ta’zim (JDT). Tuy nhiên, CLB hàng đầu Malaysia chưa chắc còn cần tới các cầu thủ này sau khi họ trải qua 12 tháng treo giò.

Giờ đây, bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch chỉ trông chờ vào “phép màu” khi FAM có thể thắng kiện khi kháng cáo lên CAS. Nếu như CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA, bóng đá Malaysia sẽ gặp khủng hoảng nặng nề. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ xử thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal. Khi ấy, hy vọng giành vé dự Asian Cup 2027 của “Bầy hổ” gần như chấm hết.