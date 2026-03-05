Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau trận thắng Ấn Độ

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Trận đấu với đội tuyển Ấn Độ là trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng ở trận ra quân tại giải châu Á (Ảnh: Getty).

Sau trận thắng này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam. Đồng thời, VFF thưởng động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Giải vô địch châu Á 2026 là giải đấu mang tính chất vòng loại World Cup 2027. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam muốn thông qua giải châu Á, giành vé đến World Cup.

Nếu thực hiện được mục tiêu này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được thưởng trong những ngày tới.

Theo điều lệ của giải năm nay, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé đến thẳng VCK World Cup 2027. 4 đội thua ở tứ kết sẽ thi đấu tiếp vòng play-off châu lục, theo thể thức phân cặp đấu loại trực tiếp.

Hai đội ở vòng play-off châu Á sẽ đi tiếp vào VCK World Cup. Còn hai đội thua ở vòng play-off châu Á sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa, với đại diện của các lục địa khác, tranh vé vớt dự World Cup.