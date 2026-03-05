Báo Ấn Độ bình luận khi đội nhà thất bại nghẹt thở trước tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Trong trận mở màn bảng C giải bóng đá nữ châu Á, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước Ấn Độ. Vạn Sự đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 30 cho tuyển nữ Việt Nam. Sang hiệp 2, Sanfida Nongrum bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ. Tới phút 90+4, Vạn Sự trở thành người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Những chiến binh sao vàng”.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như tuyển nữ Nhật Bản nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Bình luận về thất bại của đội nhà trước tuyển nữ Việt Nam, tờ Times of India viết: “Tuyển nữ Ấn Độ đã khởi đầu giải bóng đá nữ châu Á bằng thất bại sít sao trước tuyển nữ Việt Nam. Dù bị đối thủ vươn lên dẫn trước, Ấn Độ đã có bàn thắng gỡ hòa ở hiệp 2.

Đáng tiếc, Ấn Độ đã không giữ được 1 điểm khi Vạn Sự ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 90+4.

Đây là khởi đầu thất vọng của đoàn quân HLV Amelia Valverde. Đội bóng có nguy cơ bị loại giống như giải đấu năm 2022”.

Tờ NDTV cũng tỏ ra tiếc nuối: “Ấn Độ đã ở rất gần với điểm số đầu tiên tại giải bóng đá nữ châu Á 2026. Tuy nhiên, tới phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Vạn Sự lại dập tắt giấc mơ của các cô gái Ấn Độ.

Đó là nỗi đau của tuyển nữ Ấn Độ cùng với tân HLV Amelia Valverde. Dù vậy, đây vẫn là trận đấu hay của Ấn Độ. Đội bóng ở khu vực Nam Á chỉ xếp thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA và còn kém khá xa tuyển nữ Việt Nam (thứ 36). Sau chiến thắng trước Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trên hành trình săn vé dự World Cup”.

Tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh trước Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Tờ India Today thừa nhận: “Tuyển nữ Ấn Độ đã có khởi đầu tệ ở giải bóng đá nữ châu Á khi thất bại với tỷ số 1-2 trước tuyển nữ Việt Nam. Thất bại này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) vướng vào bê bối liên quan tới áo đấu.

Họ đã gửi những bộ trang phục không đúng kích cỡ, vốn được sản xuất cho các đội trẻ. Điều đó buộc các cầu thủ Ấn Độ phải tự tìm mua trang phục thi đấu tại địa phương trước trận ra quân của mình.

Các cầu thủ giàu kinh nghiệm của Ấn Độ như Manisha Kalyan, Sweety Devi và Dangmei Grace đã gửi thư chính thức tới AIFF để yêu cầu can thiệp khẩn cấp về vấn đề trang phục trong những ngày trước trận đấu.

Bất chấp sự cố về trang phục, tuyển nữ Ấn Độ đã có trận đấu đáng khen với tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội đã cố gắng cầm hòa đối thủ mạnh hơn. Thế nhưng, đội bóng của HLV Valverde đã chịu thất bại đau đớn ở những phút cuối cùng”.

Tờ Khel Now chấm Ngân Thị Vạn Sự là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với 8 điểm. Bình luận về màn trình diễn của tiền vệ này, tờ báo của Ấn Độ viết: “Vạn Sự là một mũi tấn công hoạt động không ngừng nghỉ của tuyển nữ Việt Nam.

Những pha bứt tốc trực diện cùng tốc độ của cô đã gây ra vô vàn khó khăn cho hàng phòng ngự Ấn Độ trong suốt trận đấu. Cô nổi bật như một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất khi liên tục tung ra các cú dứt điểm làm rối loạn hệ thống phòng ngự đối phương. Vạn Sự chính là người ghi cả hai bàn thắng giúp tuyển nữ Việt Nam chiến thắng”.

Ở lượt trận thứ hai bảng C, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 12h ngày 7/3. Đây có thể là trận đấu quyết định ngôi nhì bảng đấu.