Báo Đông Nam Á phân tích chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Ấn Độ

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Vạn Sự lập cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ tại giải bóng đá nữ châu Á 2026”.

“Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước sau nửa giờ thi đấu. Bích Thùy chuyền bóng cho Thái Thị Thảo, trước khi Thái Thị Thảo kiến tạo cho Vạn Sự dứt điểm đẹp mắt vào góc cao khung thành đội tuyển nữ Ấn Độ”, New Straits Times viết thêm.

Vạn Sự (thứ 3 từ phải sang) ghi hai bàn cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Dù ghi bàn khá sớm, tạo ra thêm nhiều cơ hội sau đó, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thật sự gặp khó khăn, bởi Ấn Độ có bàn thắng gỡ hòa ở giữa hiệp hai.

New Straits Times miêu tả chi tiết phần còn lại của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ: “Đội bóng nữ đến từ quốc gia tỷ dân gỡ hòa trong hiệp hai, khi cầu thủ dự bị Sanfida Nongrum thực hiện cú sút chân trái qua đầu thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ này ghi bàn chỉ sau 7 phút ra mắt ở sân chơi quốc tế”.

“Nhưng trận đấu diễn ra trong buổi tối 4/3 vẫn kết thúc trong thất vọng với đội tuyển nữ Ấn Độ. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, cú sút bằng chân trái của Vạn Sự đưa bóng đi qua hai chân hậu vệ Ấn Độ, để ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng đã vào tứ kết kỳ giải châu Á gần nhất (năm 2022), sẽ gặp đội tuyển Đài Loan vào thứ bảy (ngày 7/3). Sau đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đội bóng đã hai lần vô địch Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng, tại Perth (Australia, ngày 10/3)”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times của Malaysia.

Đội tuyển nữ Việt Nam trải qua trận đấu khó khăn trước Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang giữ vị trí thứ hai tại bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026, sau chiến thắng khó khăn trước đội tuyển nữ Ấn Độ”.

“Ba điểm quan trọng ở trận đấu vừa diễn ra giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thúc đẩy hy vọng tiến vào vòng đấu knock-out. Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng C, sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Đài Loan.

Với hai vòng đấu ở phía trước, cuộc chiến giành quyền lọt vào vòng đấu tiếp theo vẫn còn rộng mở với các đội ở bảng C”, ASEAN Football viết tiếp.

Theo điều lệ của giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm nay, hai đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng với hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng) sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong hai đội Đông Nam Á hiện diện tại giải, bên cạnh đương kim vô địch SEA Games Philippines.

Bảng xếp hạng bảng C Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: AFC).