AFC ca ngợi ca ngợi ngôi sao tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Trong bài viết về chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Ấn Độ, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đặc biệt ca ngợi tiền đạo mang áo số 21 của đội tuyển nữ Việt Nam. Bài viết cho biết: "Ngân Thị Vạn Sự đã trở thành người hùng của tuyển nữ Việt Nam khi lập cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ấn Độ tại lượt trận bảng C vòng chung kết AFC Women's Asian Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân Perth Rectangular (Australia).

Tưởng chừng Ấn Độ đã có thể giành được một điểm quý giá sau bàn gỡ hòa của cầu thủ vào sân thay người Sanfida Nongrum. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, Vạn Sự đã tỏa sáng đúng lúc, mang về trọn vẹn ba điểm cho đội bóng Đông Nam Á".

Ngân Thị Vạn Sự ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn thứ hai vào lưới Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, Vạn Sự xúc động chia sẻ: “Em vô cùng tự hào khi mang trên mình màu cờ, sắc áo. Chúng em sẽ cố gắng tiếp tục hơn nữa. Mọi người hãy theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam".

Về diễn biến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ, AFC cho biết: "Ngay từ phút đầu tiên, Việt Nam đã thể hiện ý đồ tấn công rõ rệt với cú sút xa chệch khung thành của Vạn Sự. Ấn Độ đáp trả ở phút thứ 7 bằng cú sút sệt của Sangita Basfore, buộc thủ môn Trần Thị Kim Thanh phải trổ tài cứu thua.

Phút 14, lối chơi pressing tầm cao của Việt Nam suýt chút nữa đã mang lại bàn mở tỷ số khi Nguyễn Thị Bích Thùy thoát bẫy việt vị và dứt điểm từ xa đưa bóng dội xà ngang. Chỉ một phút sau, thủ môn Panthoi Chanu Elangbam tiếp tục phải làm việc vất vả khi cản phá cú sút trong vòng cấm của Huỳnh Như, trước khi băng ra truy cản Nguyễn Thị Bích Thùy.

Sức ép liên tục của Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 30. Từ quả tạt của Thái Thị Thảo, Ấn Độ không thể hóa giải, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Bích Thùy kiến tạo để Vạn Sự thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng vượt qua tầm với của Panthoi, mở tỷ số trận đấu. Phút 41, Ấn Độ suýt gỡ hòa khi Pyari Xaxa tận dụng sai lầm bắt bóng của Kim Thanh, nhưng cú dứt điểm của cô lại đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

Thái Thị Thảo sút tung lưới Ấn Độ nhưng bàn thắng bị VAR từ chối (Ảnh: Getty).

Đầu hiệp hai, Việt Nam tưởng như đã nhân đôi cách biệt ở phút 48 khi Thái Thị Thảo ghi bàn cận thành. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xác định tình huống việt vị và không công nhận bàn thắng.

Chỉ hai phút sau, Ấn Độ đã có bàn gỡ hòa. Dương Thị Vân cắt được đường chạy của Pyari ở trung lộ nhưng pha phá bóng lại vô tình tạo cơ hội cho Sanfida Nongrum. Cú lốp bóng của cầu thủ vào sân thay người khẽ chạm găng tay Kim Thanh trước khi bay vào lưới, san bằng tỷ số 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Ấn Độ liên tiếp gây sức ép với những pha dứt điểm của Pyari và Sanfida. Ở chiều ngược lại, Panthoi cũng chơi tập trung để từ chối cơ hội trong vòng cấm của Vạn Sự.

Dù vậy, Vạn Sự vẫn là người hùng của trận đấu. Khi Ấn Độ không thể ngăn cản đường căng ngang của Vũ Thị Hoa trong những phút bù giờ, tiền vệ số 21 của tuyển nữ Việt Nam đã chớp thời cơ tung cú dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội nhà.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7/3, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc), trong khi Ấn Độ sẽ phải đương đầu với thử thách lớn mang tên Nhật Bản, đội bóng hai lần vô địch giải đấu".