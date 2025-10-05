Nepal chốt danh sách, chờ đối đầu đội tuyển Việt Nam

Danh sách của đội tuyển Nepal về cơ bản không có nhiều thay đổi so với đợt FIFA Days tháng 6, khi họ để thua Lào với tỷ số 1-2 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Nepal đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, với nòng cốt là các gương mặt trẻ. Dù vậy, họ vẫn sở hữu một vài cầu thủ nhiều kinh nghiệm đang thi đấu ở nước ngoài như Kiran Chemjong (Bangladesh), Rohit Chand (Indonesia), Laken Limbu (Campuchia)…

Đội tuyển Nepal (xanh) không được đánh giá cao ở bảng F (Ảnh: AFC).

Tổng giá trị đội hình của Nepal được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá khoảng 1,9 triệu euro - ít hơn gần 3 lần so với đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, chuyến bay đưa đội tuyển Nepal dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 19h55 ngày 7/10. Đoàn quân của HLV Matt Ross chỉ có một buổi tập duy nhất vào tối 8/10 trên sân Bình Dương, cũng là địa điểm tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/10.

Đây rõ ràng là bất lợi không nhỏ cho Nepal trong bối cảnh họ đang đứng cuối bảng F sau 2 trận toàn thua.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị tốt hơn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hội quân từ ngày 4/10 với 23 cầu thủ (Quang Hải lỡ hẹn vì chấn thương vai), mục tiêu là giành trọn 6 điểm trong 2 trận gặp Nepal (ngày 9/10 tại sân Bình Dương và 14/10 tại sân Thống Nhất) để cạnh tranh ngôi đầu bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp nhì bảng F với 3 điểm, bằng điểm với Lào nhưng hơn hiệu số. Đội dẫn đầu là Malaysia với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trong 2 trận thắng Nepal (2-0) và đội tuyển Việt Nam (4-0) vì gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.