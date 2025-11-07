Báo Malaysia: “FAM phải chấp nhận kịch bản xấu nhất”

“Tất cả các bên cần chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kịch bản xấu nhất với đội tuyển Malaysia sau vụ bê bối liên quan đến việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch”, tờ Bharian mở đầu bài viết.

Tờ Bharian cho rằng FAM cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận kịch bản xấu nhất (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Malaysia bình luận: “Tương lai của tuyển Malaysia vẫn chưa được định đoạt khi FAM đang cân nhắc đưa vụ việc lên cấp cao nhất, đó là Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sau khi đơn kháng cáo của họ bị FIFA bác bỏ.

Nếu CAS tiếp tục ra phán quyết bất lợi cho FAM, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ phải chịu thêm án phạt, trong đó nghiêm trọng nhất là khả năng bị xử thua trong hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp đó, cơ hội giành vé dự giải đấu châu Á của Malaysia gần như không còn”.

Tờ Bharian dẫn lời chuyên gia Datuk Jamal Nasir Ismail cho rằng nếu kịch bản xấu nhất (Malaysia bị loại khỏi Asian Cup 2027) xảy ra, tất cả phải chấp nhận thực tế, bởi vấn đề bắt nguồn từ sai phạm trong hồ sơ cầu thủ nhập tịch của FAM.

Vị chuyên gia này chia sẻ: “Kết quả vẫn chưa ngã ngũ, FAM có thể đưa vụ việc lên CAS. Nhưng nếu FAM thua kiện thêm một lần nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng lỗi nằm ở chính mình, không thể đổ cho ai khác.

Đây là tổn thất lớn nhưng chúng ta phải chấp nhận sai lầm của chính mình. Hy vọng trong tương lai, FAM sẽ không còn những vụ việc như thế này. Đây là bài học đắt giá và chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia”.

Tuyển Malaysia có thể chịu kết cục giống như Timor Leste (Ảnh: Getty).

Tờ Bharian còn lo ngại Malaysia có thể sẽ chịu chung số phận như Timor Leste nếu thất bại trong kháng cáo tại CAS. Trong quá khứ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từng cấm Timor Leste tham dự Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste, Amandio de Araujo, bị phát hiện làm giả giấy tờ nhập tịch cho 12 cầu thủ. Các cầu thủ liên quan bị cáo buộc đã thi đấu 29 trận do AFC tổ chức và 7 trận thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Toàn bộ kết quả đều bị hủy bỏ.

Chuyên gia Datuk Jamal Nasir Ismail cũng gửi lời nhắn nhủ rằng các cầu thủ Malaysia không nên quá bận tâm về phán quyết sắp tới mà cần tập trung cho màn so tài với Nepal.

Ông chốt lại: “Tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể thắng Nepal vì đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng. Hãy quên đi chuyện đã xảy ra và tập trung cho trận đấu sắp tới. Dù có được dự Asian Cup 2027 hay không, điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta chứng minh Malaysia vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, bên cạnh đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia”.