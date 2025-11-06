Báo Argentina tung bằng chứng khó chối cãi, bóng đá Malaysia thêm chao đảo

Ngày 31/10, tờ Capital de Noticias đã công khai chi tiết gốc gác của cầu thủ Facundo Garces. Theo đó, ông nội của cầu thủ này sinh ra ở Argentina. Ngay cả cụ cố của Facundo Garces cũng là người xứ Tango.

Imanol Machuca không hề có chút gốc gác nào liên quan tới Malaysia (Ảnh: CDN).

Chưa dừng ở đó, ngay sau khi FIFA vừa công bố giữ nguyên án phạt với FAM, tờ Capital de Noticias tiếp tục khiến làng bóng đá Malaysia thêm chao đảo khi công bố giấy tờ liên quan tới cầu thủ nhập tịch khác là Imanol Machuca.

Cùng giống như Facundo Garces, Imanol Machuca, tiền vệ hiện khoác áo Velez Sarsfield, cũng hoàn toàn là người Argentina. FAM từng khẳng định bà ngoại của Machuca có gốc gác từ Penang. Tuy nhiên, theo tài liệu mà tờ Capital de Noticias tiếp cận được, bà Concepcion Agueda Alaniz thực chất sinh ra tại thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina) vào ngày 16/8/1954.

Giấy khai sinh ghi rõ: “Ông Celestino Alaniz, 22 tuổi, quốc tịch Argentina, khai rằng vợ mình là bà Nelida Agustina Ordonez vừa sinh một bé gái tên Concepcion Agueda…”.

Điều đó có nghĩa, cả bà ngoại và cụ ngoại của Machuca đều là người Argentina, không hề có mối liên hệ huyết thống nào với Malaysia.

Giấy khai sinh cho thấy bà của Muchuca sinh ra ở Roldan (Argentina) (Ảnh: CDN).

Một số ý kiến cho rằng, có thể bà Concepcion sau này kết hôn với người Malaysia, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình xác minh hồ sơ. Tuy nhiên, tài liệu kết hôn mà tờ Capital de Noticias thu thập được tiếp tục bác bỏ giả thuyết này.

Theo đó, ngày 27/8/1971, bà Concepcion Agueda Alaniz kết hôn tại San Jeronimo Sur với ông Jorge Luis Saracho, một người lao động sinh ra ở vùng Roldan (Argentina).

Như vậy, không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh mối liên hệ giữa Machuca và Malaysia, dù là trực hệ hay qua hôn nhân.

Dù FAM vẫn còn quyền nộp đơn lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), nhưng theo các nguồn tin, cơ hội đảo ngược phán quyết gần như bằng không. Các bằng chứng do tờ Capital de Noticias và FIFA thu thập được đánh giá là “rõ ràng, xác thực và nhất quán”.

Vụ việc không chỉ khiến FAM chịu tổn thất nặng nề về tài chính, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực xây dựng hình ảnh thông qua chính sách nhập tịch cầu thủ.

Giấy đăng ký kết hôn cũng cho thấy chồng của bà Concepcion Agueda cũng là người sinh ra ở Roldan (Ảnh: CDN).

Như vậy, tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, đặc biệt là Garces và Machuca, xem như đã khép lại trên đấu trường quốc tế, ít nhất là trong vòng một năm tới. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu vậy, “Bầy hổ” gần như mất vé tham dự Asian Cup 2027. Đó chưa kể tới hệ lụy ở tương lai, khi uy tín của bóng đá Malaysia suy giảm nghiêm trọng.