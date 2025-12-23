Báo châu Á: "AFC cấm đội tuyển Malaysia dự Asian Cup 2027 và 2031"

"Các trận đấu của Malaysia với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 đều bị xử thua 0-3", tờ Seasia Goal tiết lộ nguồn tin độc quyền về án phạt mà AFC chuẩn bị công bố với bóng đá Malaysia tới đây.

Theo đó, các án phạt của AFC sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của FAM đã được thiết lập, chỉ còn chờ công bố chính thức sau quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Seasia Goal).

Các án phạt của AFC vẫn sẽ giữ nguyên án phạt mà FIFA đã đưa ra với FAM hồi cuối tháng 9, vì phiên điều trần tại CAS không nhằm phản đối quyết định của FIFA hay AFC, mà chỉ là kháng cáo lệnh cấm thi đấu một năm đối với các cầu thủ.

"Ngoài ra còn có một án phạt tiềm năng của AFC có thể khiến Malaysia bị cấm tham dự hai vòng loại Asian Cup 2027 và Asian Cup 2031. Tất cả vẫn đang được xem xét và chờ quyết định từ CAS", tờ Seasia Goal tiết lộ.

Quyết định cuối cùng của CAS dự kiến sẽ được công bố trước tháng 3/2026, đúng thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc lượt trận cuối cùng.

Nhiều cổ động viên (CĐV) ở Đông Nam Á cũng đã bày tỏ quan điểm về án phạt nặng với bóng đá Malaysia mà tờ Seasia Goal tiết lộ.

"Cuối cùng công lý sẽ được thực thi cho đội tuyển Việt Nam và Nepal", tài khoản Arief đến từ Indonesia bày tỏ.

"Bị cấm dự Asian Cup hai kỳ liên tiếp. Chắc chắn thứ hạng của bóng đá Malaysia sẽ tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng FIFA", tài khoản Eugene Beh đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa. Bóng đá Malaysia cần phạt nặng để xây dựng lại từ đầu, thà muộn còn hơn không", tài khoản Amin Ahmad Salleh đến từ Malaysia khẳng định.