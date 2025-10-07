FIFA nhắc nhở AFC xử phạt Malaysia vì nhập tịch trái phép

FIFA vừa đưa ra quyết định FDD-24394 liên quan tới việc Malaysia làm giả hồ sơ để nhập tịch cho 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 8.

Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị AFC trừng phạt (Ảnh: VFF).

Theo tài liệu, Malaysia khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch này có ông bà sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, theo điều tra của FIFA, những người này đều có nơi sinh ở địa điểm ở nước ngoài (chứ không phải Malaysia).

FIFA vẫn giữ nguyên án cấm 7 cầu thủ nói trên tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, còn FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

FIFA không có thẩm quyền xử phạt đội tuyển Malaysia liên quan tới trận gặp đội tuyển Việt Nam vì đây là trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cũng nhắc nhở AFC đưa ra án phạt.

FIFA đưa ra tuyên bố: “Xét đến những cáo buộc liên quan đến việc các cầu thủ có khả năng không đủ điều kiện tham gia vì lý do quốc tịch, Ủy ban kỷ luật FIFA thấy cần phải làm rõ sơ bộ về vấn đề về tư cách đại diện thi đấu cho Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Hơn nữa, bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào liên quan đến trận đấu đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của LĐBĐ Châu Á (AFC), cơ quan thẩm phán liên quan của AFC sẽ có quyền đánh giá và xác định hậu quả của bất kỳ kết luận nào về việc không đủ điều kiện tham gia.

Bóng đá Malaysia có thể sụp đổ vì sử dụng những cầu thủ nhập tịch trái phép (Ảnh: FAM).

Về vấn đề này, Ủy ban nhấn mạnh rằng một nguyên tắc đã được thiết lập rõ ràng trong bóng đá là các Liên đoàn và CLB phải chịu trách nhiệm chỉ cho các cầu thủ đủ điều kiện ra sân”.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul (người Malaysia), hé lộ về án phạt: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025/26.

Sau khi FIFA và Tòa án thể thao (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng, hồ sơ của vụ việc sẽ được chuyển giao cho AFC. Do đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải do AFC tổ chức, nên cả hai đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”.