Báo Malaysia bình luận khi đội nhà tụt sâu vì án phạt xử thua

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc sau khi được cộng 5,89 điểm từ chiến thắng trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều đó giúp “Những chiến binh sao vàng” vươn lên vị trí thứ 107 thế giới.

Malaysia tụt 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, Malaysia đã bị trừ tới 22,52 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 121 thế giới. Họ vừa bị FIFA xử thua 0-3 trong ba trận đấu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Đây cũng là đội bóng tụt sâu nhất thế giới trong tháng này.

Bình luận về thứ hạng của đội nhà, tờ Makan Bola nhấn mạnh: “Toàn bộ số điểm tích lũy của Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine bị trừ ngay lập tức, kéo theo việc đội bóng tụt hạng đáng kể. Điều đó khiến cho những nỗ lực của “Bầy hổ” trở nên vô nghĩa”.

Tờ Bharian khẳng định: “Việc đội tuyển Malaysia rơi xuống vị trí thứ 121 là thực tế mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) buộc phải chấp nhận. FAM không có ý định tranh cãi hay khiếu nại quyết định xử thua của FIFA, mà sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”.

Tờ báo này dẫn lời Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết FAM tôn trọng phán quyết của FIFA sau khi đội tuyển Malaysia bị xử thua trong ba trận đấu.

Thứ hạng của các đội bóng Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Asean Football).

Ông chia sẻ: “Đây là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước, bởi đó là quy định chung của luật thi đấu áp dụng cho tất cả các đội bóng khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ra sân. Án phạt trừ điểm khiến thứ hạng FIFA của Malaysia sụt giảm là điều FAM buộc phải chấp nhận và tôn trọng quyết định mà FIFA vừa đưa ra. Điều chúng tôi có thể làm lúc này là hướng về phía trước và tập trung cho vụ việc tại CAS”.

Tờ Bharian bình luận thêm: “Việc bị xử thua 0-3 trong ba trận đấu không chỉ khiến thứ hạng FIFA sụt giảm, quyết định trên còn chấm dứt chuỗi trận bất bại mà “Harimau Malaya” duy trì trong suốt năm nay”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi phán quyết của CAS, trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia. Nếu như đội tuyển nước này bị xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal thì họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.