U23 Việt Nam có thể mất giải thưởng ý nghĩa sau trận thua U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Từ kỳ giải đầu tiên năm 2013 đến giờ, danh hiệu fair-play (chơi đẹp) của giải U23 châu Á luôn được trao cho một trong 4 đội lọt vào bán kết. Bản thân bóng đá Việt Nam cũng từng một lần giành danh hiệu này vào năm 2018.

Trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ ở phút 75, trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Chính vì thế, khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào bán kết ở giải năm nay, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu này.

Tuy nhiên, sau trận bán kết tối 20/1, mọi việc thay đổi đáng kể. Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Phạm Lý Đức khiến cho U23 Việt Nam bị mất điểm rất lớn trong cuộc đua đến danh hiệu fair-play.

Thẻ đỏ mà các đội phải nhận, nhất là thẻ đỏ do lỗi đánh nguội đối phương sẽ bị Ban tổ chức giải và AFC trừ nhiều điểm khi họ chấm điểm cho giải thưởng nói trên.

Trung vệ Lý Đức (3) không thể ngăn cầu thủ U23 Trung Quốc ghi bàn (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam sẽ còn một trận đấu nữa tại giải U23 châu Á 2026, đó là trận gặp U23 Hàn Quốc để tranh hạng ba. Trong trận đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do chúng ta đã mất đến hai trung vệ trụ cột.

Trung vệ Lý Đức đã nhận thẻ đỏ ở trận bán kết, anh chắc chắn bị “treo giò” trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. Còn trung vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng, phải nhập viện ngay trong quá trình trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra, nên khó tham dự trận gặp U23 Hàn Quốc.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 23/1, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Còn trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc diễn ra đúng một ngày sau đó, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, cũng tại thành phố Jeddah.