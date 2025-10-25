Malaysia có thể chịu hậu quả nặng nề vì kháng cáo lên FIFA

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA trong vụ bị buộc tội làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

FAM phải chịu chi phí khổng lồ khi kháng cáo lên CAS (Ảnh: Getty).

Quyết định cuối cùng của FIFA sẽ được công bố vào ngày 30/10. Nếu thất bại, FAM dự kiến tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để giải quyết.

Theo luật sư Zhafri Aminurashid, chi phí kháng cáo lên CAS rất đắt đỏ. Cụ thể, FAM sẽ phải tốn 1 triệu ringgit (khoảng 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Chi phí này ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo.

Luật sư nêu rõ: “Chi phí kháng cáo lên FAM vào khoảng 5.314 ringgit. Chi phí này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000 - 50.000 ringgit cho mỗi chuyên gia.

Đó còn chưa kể chi phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 ringgit) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 ringgit). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ”.

Cần phải nói thêm rằng khi kháng cáo, Malaysia có nguy cơ nhận án phạt nặng hơn. Cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad, lo ngại: “Bạn bắt tay với Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino) nhưng luật là luật. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. FAM có thể bị đình chỉ hoặc bị phạt nặng hơn. Bởi vì, chẳng có lý lẽ gì để bạn chống lại được FIFA cả. Tôi đảm bảo, họ đã nắm rõ mọi chi tiết trong hồ sơ của họ rồi”.

FAM có thể chịu án phạt nặng hơn nếu kháng cáo thất bại (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, cựu quan chức FAM, Christopher Raj, không tin rằng FAM có thể lật ngược phán quyết của FIFA vì cơ quan quản lý bóng đá thế giới nắm trong tay bằng chứng cụ thể. Ông hy vọng bóng đá Malaysia sẽ tránh được án phạt nặng tiếp theo.

Ông nói: “Không người dân Malaysia nào muốn thấy FAM bị đình chỉ hoạt động. Vì nếu điều đó xảy ra, ước mơ của biết bao cầu thủ trẻ muốn khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, nhìn vào các phán quyết trước đây của FIFA, họ thường rất cứng rắn. Vì vậy, tôi sẽ không bất ngờ nếu FIFA giữ nguyên quyết định ban đầu”.

Tờ New Straits Times lo ngại rằng các CLB chủ quản của 7 cầu thủ nhập tịch sẽ đâm đơn kiện và yêu cầu bồi thường nếu FAM kháng cáo thất bại. Tờ báo của Malaysia viết: “Giới bóng đá Malaysia đang bàn tán sôi nổi về khả năng các CLB này sẽ đòi bồi thường hoặc yêu cầu FAM chịu trách nhiệm cho thiệt hại. Nếu điều đó xảy ra, gánh nặng tài chính của bóng đá Malaysia sẽ càng trở nên nặng nề hơn”.