LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích nặng nề vì động thái thiếu trách nhiệm

Theo C4, bất chấp làn sóng phẫn nộ từ công chúng, FAM vẫn chưa có hành động cụ thể nào để khắc phục hậu quả hoặc công khai thông tin rõ ràng về vụ việc.

Malaysia tỏ ra thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm trong vụ bê bối nhập tịch trái phép cầu thủ (Ảnh: NST).

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phát hiện rằng một số tài liệu do FAM nộp đều là giả mạo. FIFA khẳng định ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel) không sinh ra ở Malaysia như tài liệu mà FAM cung cấp. Kết quả điều tra của FIFA cho thấy các bản ghi gốc xác nhận ông bà của họ thực tế được sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Trong thông cáo phát đi ngày 23/10, C4 cho biết phản ứng của FAM trước vụ bê bối này chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho “lỗi kỹ thuật” của nhân viên hành chính, đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman, và tuyên bố sẽ thành lập một “ủy ban độc lập” điều tra nhưng đến nay vẫn chưa công bố danh tính các thành viên của ủy ban này, dù sự việc đã xảy ra gần một tháng.

Thông báo của C4 nêu rõ: “FAM thể hiện sự thiếu minh bạch nghiêm trọng trong toàn bộ quá trình phản hồi vụ việc.

Malaysia có nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA và AFC (Ảnh: FAM).

Tính đến hiện tại, công chúng vẫn không biết liệu FAM có trong tay các tài liệu hợp pháp chứng minh nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ hay không, khi tổ chức này tiếp tục viện dẫn các đạo luật bảo mật như Đạo luật Bí mật chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966 để tránh công khai thông tin”.

C4 yêu cầu tất cả các bên liên quan phải chịu trách nhiệm ngay lập tức, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục né tránh minh bạch cho thấy “cuộc khủng hoảng trách nhiệm đang ngày càng trầm trọng ở Malaysia”.

Tổ chức này cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa được giải đáp: Ai là người đại diện nộp các tài liệu giả mạo? Bản chất của những giấy tờ đó là gì? Liệu Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail có liên quan trong việc phê duyệt quốc tịch cho các cầu thủ này hay không?

C4 cho rằng việc chỉ có Tổng thư ký Noor Azman bị đình chỉ là chưa đủ thuyết phục, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tính “độc lập thực sự” của ủy ban điều tra FAM khi danh tính các thành viên vẫn chưa được công khai.

Hiện FAM đã nộp đơn kháng cáo và Ủy ban phúc thẩm của FIFA dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào ngày 30/10.