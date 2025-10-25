Báo Argentina nói rõ bí mật gốc gác của sao nhập tịch trái phép Malaysia

FIFA đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ La Nacion cho rằng FAM đã phù phép, biến những cầu thủ Argentina khoác áo đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Theo điều tra của FIFA, các cầu thủ nói trên không có ông bà sinh ra ở Malaysia như tài liệu mà FAM cung cấp. Thay vào đó, những người này được sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Vấn đề của bóng đá Malaysia cũng được báo giới Argentina quan tâm khi có 3 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca là người mang dòng máu Argentina.

Tờ La Nacion bình luận: “Các cuộc di cư do nhiều nguyên nhân khác nhau đã thay đổi thế giới bóng đá, kéo theo đó, bộ mặt của các đội tuyển quốc gia cũng thay đổi. Có thể kể đến cầu thủ Gelson Fernandes, người sinh ra ở Cape Verde nhưng lại chọn khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ, đất nước mà anh chuyển đến khi 5 tuổi. Hay Oliver Sonne vốn là người Đan Mạch nhưng chọn khoác áo đội tuyển Peru vì đó là nơi sinh của bà anh. FIFA không bao giờ hỏi họ rằng họ hiểu biết bao nhiêu về màu áo mới của mình.

Không có liên đoàn bóng đá nghiêm túc nào mà lại không tìm kiếm “dòng máu tài năng” của mình ở nước ngoài. Đó là bí quyết thành công của nhiều đội tuyển đến từ những quốc gia có lịch sử di cư kinh tế hay chính trị kéo dài.

Ví dụ rõ ràng nhất là Morocco, đội xếp hạng 4 tại World Cup 2022. Họ có tới 14 cầu thủ sinh ở nước ngoài trong tổng số 26 người. Ở cấp độ trẻ, U20 Morocco cũng vừa vô địch World Cup U20 tại Chile với 10 cầu thủ trong 21 người sinh ra ở nước ngoài.

Ngay cả đội tuyển Argentina cũng từng phải tìm kiếm nhân tài ở nước ngoài. Có một vài cầu thủ trẻ của đội U17 hiện nay như José Castelau de Roa (người Tây Ban Nha có cha là người Argentina) và Can Guner (người Đức có mẹ gốc Argentina) đều được phát hiện nhờ vào cả một hệ thống tuyển chọn.

Tuy nhiên, nếu đã muốn xây dựng đội tuyển đa sắc tộc, thì ít nhất mọi giấy tờ phải hợp lệ. Điều này không xảy ra với bóng đá Malaysia. Họ tiến hành nhập tịch ồ ạt 10 người (bao gồm ở băng ghế dự bị) từ Barbados, Tây Ban Nha, Hà Lan, Australia, Brazil, Bỉ, Phần Lan và Argentina (3 cầu thủ).

Tờ La Nacion nói rõ rằng các cầu thủ gốc Argentina mới nhập tịch Malaysia không hề có gốc gác ở quốc gia Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Các tân binh gồm Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal (Tây Ban Nha) và ba cầu thủ Argentina là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces. Những người còn lại đã thi đấu ở các trận trước.

Theo quy định, một cầu thủ có thể thi đấu cho đội tuyển khác nếu cha, mẹ hoặc ông, bà của họ sinh ra tại quốc gia đó. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, Malaysia cố tình phù phép hồ sơ để các cầu thủ này hợp lệ.

Lấy ví dụ như hai cầu thủ Imanol Machuca và Facundo Garces. Họ đều có chung người đại diện. Điều trùng hợp đáng ngờ là trong tài liệu của phía Malaysia, ông bà của hai cầu thủ đều sinh ra ở Penang (Malaysia). Dù vậy, bản sao giấy khai sinh của họ mà FIFA tiếp cận được lại cho thấy sự thật hoàn toàn khác.

Ông của Facundo Garces, Carlos Fernandez, sinh ra tại Villa Maria Selva (Santa Fe, Argentina), còn bà của Machuca, Concepcion Agueda Alaniz sinh ra ở Roldan, cách Rosario (Argentina) chừng 25km.

Không hiểu sao, Malaysia lại phù phép để những người này sinh ra ở địa điểm cách hàng nghìn kilomet.

Khi anh em nhà Barros Schelotto hỏi Machuca liệu anh có thân nhân ở Malaysia không, anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Bà tôi”, rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng, sau đó, Machuca lại tức tốc sang Malaysia để “giải quyết vấn đề”.

Theo lời kể của Ricardo Alvarez, Giám đốc thể thao của CLB chủ quản Velez Sarsfield, lý do mà người đại diện Machuca đưa ra thật khó tin. Họ nói rằng cầu thủ này đang đi nghỉ ở Malaysia. Còn FAM chưa thể nộp bản gốc giấy tờ quốc tịch cho FIFA nhưng họ sẽ sớm bổ sung sau”.

Tờ La Nacion cho rằng việc nhập tịch ồ ạt các cầu thủ từ nền bóng đá chất lượng cao đang là xu hướng ở bóng đá châu Á như trường hợp của Indonesia hay UAE. Malaysia cũng muốn thực hiện điều đó nhưng đã quá vội vàng và đi sai đường.

Tờ báo của Argentina kết luận: “Đây có thể là một trong những vụ việc mà FIFA xử lý nghiêm khắc nhất trong thời gian gần đây. Có lẽ, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới nhận ra rằng cần phải đặt giới hạn cho xu hướng “nhập tịch vô tội vạ” này, vốn chưa biết sẽ đi tới đâu. Chiến thắng không thuộc về đội bóng đào tạo cầu thủ giỏi, mà thuộc về kẻ có nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới”.