Báo Malaysia chỉ trích FAM thiếu minh bạch vụ cầu thủ nhập tịch

Tối 17/10, FAM tổ chức họp báo, thông tin việc FAM kháng cáo lên FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero bị FIFA tuyên phạt vì sử dụng hồ sơ giả.

FAM cam kết sẽ minh bạch hoàn toàn về vấn đề này, nhưng trải qua một giờ đồng hồ họp báo, điều đọng lại cho giới truyền thông Malaysia chỉ là sự thất vọng.

FAM tiếp tục bị truyền thông Malaysia bị chỉ trích (Ảnh: NST).

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Các quan chức của FAM né tránh mọi câu hỏi quan trọng từ phía báo chí, xung quanh trách nhiệm phải giải trình vụ việc từ phía họ. Thời gian xảy ra vi phạm và cuộc điều tra nội bộ mà FAM từng hứa hẹn cũng bị chính họ né tránh”.

“Số câu hỏi được đặt ra nhiều hơn hẳn số những câu trả lời tương ứng mà báo chí được nhận lại, những lời hứa về tính minh bạch thông tin cuối cùng không được thực hiện, mọi việc chưa thật sự rõ ràng sau buổi họp báo này”, New Straits Times viết thêm.

Cũng trong buổi họp báo nói trên, Phó Chủ tịch (PCT) FAM Datuk Sivasundaram phát biểu trong cuộc họp báo, rằng sẽ có một hội đồng độc lập được thành lập, để điều tra mọi việc, liên quan đến sai sót trong hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ trước đây.

Tuy nhiên, tờ New Straits Times lập tức bình luận: “Khi được hỏi về việc ai sẽ tham gia hội đồng mà PCT FAM Datuk Sivasundaram đề cập, hội đồng này khi nào sẽ bắt đầu làm việc, rồi những tài liệu do hội đồng này điều tra có được công khai hay không, ông Sivasundaram lại nói tránh đi”.

Hồ sơ cầu thủ nhập tịch của cầu thủ Malaysia tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi (Ảnh: ASEAN Football).

“Một vấn đề khác, đó là Tổng thư ký (TTK) FAM Noor Azman Rahman, người đã giám sát việc đăng ký cầu thủ nhập tịch, đã bị đình chỉ công tác, liệu đó có phải là động thái mà FAM xử lý người phạm lỗi hay không, PCT FAM Datuk Sivasundaram cũng không trả lời thẳng câu hỏi”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Qua những gì mà truyền thông Malaysia miêu tả, có thể thấy báo chí nước này rất thất vọng về FAM. Liên đoàn Bóng đá Malaysia không chỉ để xảy ra tình trạng cầu thủ nhập tịch của họ bị FIFA trừng phạt, mà còn thiếu minh bạch với chính giới bóng đá và giới truyền thông trong nước.

Hiện tại, FAM vẫn giấu kín thông tin về hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero, dù truyền thông và dư luận Malaysia liên tục gây sức ép buộc FAM phải công khai.

FAM đã nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA. Dự kiến, ngày 30/10, FIFA sẽ ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này. Nếu không hài lòng với phán quyết của FIFA, FAM và 7 cầu thủ có liên quan có thể kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục thua kiện tại CAS, có thể bóng đá Malaysia sẽ hứng chịu những đòn trừng phạt nặng hơn nữa từ phía FIFA và AFC. Trong đó, không loại trừ khả năng bóng đá Malaysia sẽ bị loại khỏi Asian Cup 2027, đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế có thời hạn.