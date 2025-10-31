Tiết lộ rất bất ngờ về người tố cáo Malaysia nhập tịch gian lận

Trong tuyên bố mới nhất, ông Satees Muniandy cho biết Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil đã xác nhận tiếp nhận đơn khiếu nại của ông về việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch cầu thủ gian lận. Cơ quan này cam kết sẽ phản hồi trước ngày 28/11.

Ông Satees Muniandy đã nộp đơn khiếu nại liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia tới các nước Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan (Ảnh: FMT).

Ông nói thêm rằng mình cũng đã gửi hồ sơ đến cơ quan thực thi pháp luật tại Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, sau khi cảnh sát Malaysia kết luận “không có yếu tố hình sự” để tiến hành điều tra trong nước.

Theo nội dung email mà tờ Free Malaysia Today tiếp cận được, ông Satees đã kêu gọi nhà chức trách Brazil mở cuộc điều tra về quá trình nhập tịch của công dân nước này, Joao Vitor Brandao Figueiredo, một trong 7 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Malaysia ở trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam.

Đơn khiếu nại của ông Satees gửi cơ quan pháp luật Brazil có đoạn: “Tôi trân trọng đề nghị quý cơ quan khẩn trương điều tra và truy tố những hành vi vi phạm pháp luật này theo khuôn khổ pháp lý của Brazil”.

Một tài liệu điện tử từ Bộ Tư pháp Brazil xác nhận đơn khiếu nại đã được đăng ký chính thức ngày 29/10 thông qua hệ thống Fala.BR, nền tảng tiếp nhận phản ánh của công dân, với hạn chót phản hồi là 28/11.

Trước đó, ông Satees đã trình báo cảnh sát Malaysia về hành vi làm giả tài liệu liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời tố cáo một số cán bộ của Cục đăng ký quốc gia (JPN) và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với FAM vào hôm nay (Ảnh: VFF).

Hồi đầu tháng này, FIFA đã cáo buộc FAM nộp hồ sơ giả mạo để hợp thức hóa việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup.

Kết quả điều tra của FIFA cho thấy các giấy tờ bị làm giả nhằm chứng minh rằng mỗi cầu thủ đều có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia, trong khi thực tế, họ sinh tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FA hiện đã kháng cáo lên FIFA và phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay (31/10).

Ông Satees cho biết cơ quan chức năng Hà Lan đã xác nhận tiếp nhận đơn khiếu nại của ông về trường hợp cầu thủ Hector Hevel. “Tôi không có bất kỳ động cơ nào khác ngoài mong muốn những người liên quan đến việc gian lận để có quốc tịch Malaysia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Satees khẳng định.