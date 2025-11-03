Sự dối trá của ngôi sao nhập tịch Malaysia bị phơi bày

Khi trả lời phỏng vấn tờ El Correo (Argentina) vào ngày 16/8, trung vệ Facundo Garces từng thừa nhận “có cụ nội là người Malaysia”. Tuy nhiên, sau đó, khi bị thắc mắc về “gốc gác 3 đời” ở Malaysia, cầu thủ người Argentina đã vội vàng đính chính thành “có ông nội là người Malaysia”.

Facundo Garces từng lên báo tự nhận gốc gác Argentina (Ảnh: NST).

Chính động thái của Facundo Garces ở thời điểm ấy đã khiến nhiều người nghi ngờ về gốc gác thực sự của cầu thủ này. Điều đó vô tình đã “kích thích” báo chí Argentina tham gia vào cuộc điều tra về nguồn gốc của ngôi sao đang khoác áo CLB Alaves ở giải La Liga (Tây Ban Nha).

Mới đây, tờ Capital de Noticias (Argentina) đã phơi bày tất cả sự thật. Theo điều tra của tờ báo này, ông nội của Facundo Garces, ông Carlos Rogelio Fernandez, được sinh ra ở Argentina và cũng có mẹ là người Argentina. Điều đó có nghĩa rằng Facundo Garces không hề có bất kỳ gốc gác nào là người Malaysia.

Tờ báo của Argentina nhấn mạnh: “Một cuộc điều tra quy mô của FIFA đã phơi bày hành vi gian dối trong hồ sơ gốc gác của nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển Malaysia, trong đó có hai cầu thủ người Argentina, Facundo Garces và Imanol Machuca. Theo tài liệu mà trang Capital de Noticias tiếp cận được, các giấy khai sinh dùng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của họ đã bị làm giả”.

Tờ báo này tiếp tục chứng minh gốc gác của Facundo Garces: “Trường hợp của Facundo Garces là một ví dụ điển hình. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định ông nội của anh, Carlos Rogelio Fernandez, sinh ngày 29/5/1930 tại đảo Penang (Malaysia). Thế nhưng bản sao giấy khai sinh gốc do Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cung cấp cho FIFA lại chứng minh điều ngược lại. Ông Fernandez sinh ra tại khu Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, cách Malaysia hơn 14.000km.

Các giấy tờ cho thấy ông của Facundo Garces sinh ra ở Argentina (Ảnh: CDN).

Ngày tháng sinh là thật, nhưng địa điểm sinh hoàn toàn bị làm giả. Giấy tờ ghi rõ: “Dona Sebastiana Justa Fernandez (cụ của Facundo Garces), 26 tuổi, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai sinh một bé trai tại nhà riêng vào lúc 18h30 ngày 29/5/1930”. Nói cách khác, mẹ của ông Fernandez và cũng là cụ cố của Facundo Garces, là người Argentina, không hề có gốc gác Malaysia như FAM đã tuyên bố.

Giấy khai sinh còn ghi tên Don Cipriano Garces, người sau này trở thành chồng của bà Sebastiana, là một thương nhân người Tây Ban Nha. Như vậy, cả hai bên nội ngoại của Facundo Garces đều không có liên hệ gì với Malaysia”.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả tuyên bố “có cụ là người Malaysia” của Facundo Garces cũng không chính xác. Báo giới Argentina cho rằng sự dối trá của trung vệ 25 tuổi đã đến lúc phơi bày.

Cũng theo tờ Capital de Noticias, tiền đạo Imanol Machuca cũng không hề có bất kỳ liên quan nào với đất nước Malaysia. Theo hồ sơ FAM cung cấp, bà của cầu thủ này sinh ra ở Penang (Malaysia), thực chất bà cũng là người Argentina 100%. Bà của cầu thủ này được xác định sinh ra ở thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina).

Hồ sơ gốc của ông Hendrik Jan Hevel, ông của tiền vệ Hector Hevel (Ảnh: Suara).

Tài liệu bằng tiếng Hà Lan cho thấy ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Hà Lan, chứ không phải Malaysia (Ảnh: Suara).

Trước đó, tờ Suara (Indonesia) từng điều tra về gốc gác của cầu thủ Hector Hevel. Tờ báo ở xứ vạn đảo đã đăng tải hồ sơ gần 100 năm tuổi được lưu trữ trên trang Wiewaswie (Hà Lan) cho thấy ông Hendrik Jan Hevel (ông của Hector Hevel) sinh ra ở The Hague (Hà Lan). Điều này trùng khớp với điều tra của FIFA. Trước đó, phía Malaysia đã ghi rõ ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Malacca (Malaysia).

Trong những ngày qua, dư luận và báo giới Malaysia đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA với FAM. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia Malaysia, khả năng kháng cáo thành công của FAM khá thấp vì FIFA nắm bằng chứng cụ thể liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch.