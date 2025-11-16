Báo Malaysia chỉ trích FAM quá thụ động trong vụ kiện ở CAS

Trước đó Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thất bại trong việc kháng cáo ở FIFA. 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA giữ nguyên án “treo giò” một năm.

Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027.

Báo Malaysia cho rằng FAM quá thụ động (Ảnh: T.H).

FAM vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ, nếu họ thắng kiện FIFA ở CAS. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa rõ FAM đã chính thức nộp đơn kiện lên CAS hay chưa?

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “FAM vẫn đang chờ FIFA. Quan điểm của họ là chỉ kiện lên CAS một khi FAM nhận được lời giải thích đầy đủ bằng văn bản từ phía FIFA, liên quan đến vụ việc FIFA trừng phạt các cầu thủ nhập tịch”.

“Trong khi đó, người hâm mộ Malaysia đang nóng lòng xen lẫn lo lắng, theo dõi phản ứng của FAM trước Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế”, New Straits Times viết thêm.

Cũng tờ báo này, trong một bài viết khác, bình luận: “Bóng đá Malaysia đang đối diện với một cuộc khủng hoảng, sau lệnh trừng phạt từ FIFA”.

“Cơn bão lớn đang quét qua bóng đá Malaysia đang hình thành ở bên ngoài. Còn ở bên trong, bầu không khí của đội tuyển Malaysia lúc này ra sao? HLV Cklamovski và các cầu thủ cố gắng giữ sự tập trung, cố gắng thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

Bóng đá Malaysia đang đối diện với cơn bão lớn (Ảnh: ASEAN Football).

Cũng theo truyền thông Malaysia, trong những ngày qua, kể từ khi đội bóng của HLV Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) tập trung, các thành viên trong đội được lệnh không trả lời các câu hỏi về phán quyết của FIFA, đối với các cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ Malaysia và HLV Cklamovski chỉ nói về vấn đề chuyên môn của đội tuyển.

Một tờ báo khác của Malaysia là Astro lên tiếng: “Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu bóng đá Malaysia có từ bỏ cuộc chiến bảo vệ tính hợp pháp của 7 cầu thủ nhập tịch hay không?”.

“FAM cho đến lúc này vẫn chưa phản ứng. Họ vẫn bí mật về mặt thông tin, không nói rõ là họ có nộp đơn lên CAS hay không?”, Astro thông tin thêm.

Thực tế, thời hạn để FAM gửi đơn kiện lên CAS chưa kết thúc. Ngày 13/11 vừa qua chỉ là ngày cuối cùng trong thời hạn 10 ngày mà FAM yêu cầu FIFA có văn bản giải thích cho họ về quyết định trừng phạt các cầu thủ nhập tịch.

Sau ngày 13/11, FAM còn 21 ngày nữa để nộp đơn kiện FIFA lên CAS. Tờ New Straits Times của Malaysia cũng xác nhận thông tin này.