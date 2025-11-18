FIFA ra chỉ đạo nóng, Malaysia có nguy cơ lớn bị tăng án phạt

Sáng nay (18/11), Ủy ban kháng cáo FIFA đã công bố bản giải trình chi tiết, làm rõ vì sao cơ quan này quyết định giữ nguyên toàn bộ án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan tới việc sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ xác minh tư cách thi đấu.

FIFA nhấn mạnh FAM "thiếu thiện chí" trong quá trình điều tra (Ảnh: FAM).

Trong quyết định hoàn tất ngày 3/11, FIFA khẳng định kết luận của Ủy ban kỷ luật trước đó là hoàn toàn chính xác. FAM và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh bị làm giả để chứng minh họ có tổ tiên người Malaysia nhằm hợp thức hóa quá trình nhập tịch phục vụ đội tuyển quốc gia.

Kết quả điều tra của FIFA cho thấy FAM đã gửi các tài liệu khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, dữ liệu hộ tịch được cơ quan chức năng tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cung cấp trực tiếp cho FIFA lại chứng minh cả 7 đều sinh ra ở nước ngoài, không có gốc gác Malaysia như khai báo.

Ủy ban kháng cáo cũng bác bỏ lập luận cho rằng FAM và các cầu thủ đã “thiện chí” trong quá trình này.

FIFA nhấn mạnh các cầu thủ đã ký vào giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ, không kiểm chứng thông tin về “dòng máu Malaysia” do FAM cung cấp. Liên đoàn bóng đá Malaysia bị đánh giá là “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”, thể hiện qua hồ sơ mâu thuẫn, không xác minh dữ liệu và nhiều lần chậm trễ khi FIFA yêu cầu giải trình.

Nhờ bộ hồ sơ giả mạo, 7 cầu thủ đã được cấp hộ chiếu Malaysia, đủ điều kiện ra sân ở nhiều trận quốc tế, trong đó có trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6, nơi hai cầu thủ nhập tịch ghi bàn.

FIFA khẳng định những tài liệu giả này mang lại cho Malaysia “lợi thế thi đấu không công bằng” và bác bỏ lập luận rằng đây chỉ là sai sót hành chính nhỏ.

Trong đơn kháng cáo, FAM cho rằng phán quyết vô hiệu vì được ban hành bởi một thẩm phán duy nhất. Tuy nhiên, Ủy ban kháng cáo nêu rõ toàn bộ quy trình kỷ luật đã được thực hiện đúng quy định.

FAM cũng thông báo với FIFA rằng Tổng thư ký của họ đã bị đình chỉ tạm thời và một ủy ban rà soát độc lập do cựu Chánh án Tun Raus Sharif dẫn đầu đã được thành lập. Tuy nhiên, FIFA cho rằng các biện pháp nội bộ này không phải lý do để giảm nhẹ hoặc hủy bỏ hình phạt.

Ủy ban đi đến kết luận rằng tính liêm chính của các giải đấu đã bị xâm phạm và “không có cơ sở nào” để xem xét giảm án. Không những vậy, FAM còn có nguy cơ bị tăng án phạt khi FIFA tiếp tục chỉ đạo điều tra nội bộ của cơ quan này.

FIFA trực tiếp điều tra nội bộ của FAM và có thể đưa ra án phạt bổ sung (Ảnh: VFF).

Cụ thể, FIFA cũng chỉ đạo tiến hành hai cuộc điều tra nội bộ một cách toàn diện liên quan đến vấn đề quản trị của bộ phận thư ký FAM, cũng như tình trạng của 7 cầu thủ từng bị FIFA đình chỉ trước đó.

Những chỉ đạo và đề xuất này được FIFA nêu rõ trong “bản quyết định có lập luận”, tức bản giải trình đầy đủ, do Ủy ban kháng cáo của cơ quan bóng đá thế giới ban hành.

Trong bản giải trình dài 64 trang được công bố vào sáng nay, FIFA nhấn mạnh rằng vai trò của bộ phận thư ký FAM cần được xem xét ngay lập tức. Điều này bao gồm việc yêu cầu FAM xác định và công bố kẻ đứng sau việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nói trên.

FIFA nêu rõ: “Ủy ban yêu cầu Thư ký FAM thực hiện ngay một cuộc điều tra chính thức về hoạt động nội bộ của FAM. Cuộc điều tra này nhằm:

- Xác định cá nhân chịu trách nhiệm làm giả tài liệu;

- Đánh giá mức độ đầy đủ và hiệu quả của các cơ chế tuân thủ, quản trị trong nội bộ FAM;

- Quyết định liệu có cần áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật đối với các quan chức FAM hay không.

Trọng tâm ban đầu của cuộc điều tra phải làm rõ vai trò của Tổng thư ký FAM và hai đại diện được FIFA cấp phép là ông Nicolas Puppo và ông Frederico Moraes, những người được nêu tên trong hồ sơ và đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng cần được điều tra triệt để.

Song song đó, Ủy ban cũng yêu cầu Thư ký FAM mở một cuộc điều tra riêng về việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu được đề cập trong hồ sơ. Cuộc điều tra phải xác định hoàn cảnh dẫn đến việc các cầu thủ này được sử dụng, cũng như xem xét khả năng áp dụng thêm hình phạt.

Trước đó, FAM xác nhận đã đề nghị FIFA cung cấp bản giải trình đầy đủ liên quan tới quyết định giữ nguyên án phạt đối với bảy cầu thủ nói trên.

Theo quyết định hiện hành, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng). Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.