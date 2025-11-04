LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích vì động thái "chống lại sự thật"

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt nặng trong vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch, FAM cho biết sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn là CAS. Tuy nhiên, quyết định này đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli lên tiếng chỉ trích và kêu gọi FAM “chấp nhận thực tế”.

Chuyên gia Datuk Pekan khuyên FAM nên chấp nhận sự thật (Ảnh: NST).

Trước đó, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã tuyên phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời cấm 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Mỗi cầu thủ cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 66 triệu đồng).

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, cho biết liên đoàn “bất ngờ” trước quyết định này và sẽ yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu trước khi tiến hành kháng cáo lên CAS.

Tuy nhiên, chuyên gia Datuk Pekan Ramli cho rằng FAM nên chấp nhận phán quyết thay vì cố gắng “chống lại sự thật”.

“Chúng ta đã thua 2-0 trước FIFA. Họ có đầy đủ bằng chứng. Điều khó hiểu là tại sao FAM vẫn không chịu thừa nhận sai phạm của mình”, vị chuyên gia này nói.

Ông nhấn mạnh, việc tiếp tục kháng cáo chỉ khiến bóng đá Malaysia thêm mất uy tín và tốn kém vô ích: “Công chúng không ủng hộ chuyện này đâu. Nếu có cuộc thăm dò, tôi tin phần lớn người dân sẽ cho rằng đây là hành động lãng phí thời gian và tiền bạc. Khả năng FAM thắng tại CAS gần như bằng không”.

Khả năng kháng cáo thành công của FAM là rất thấp (Ảnh: FAM).

Theo ông Datuk Pekan, FAM cần nhìn nhận rõ vấn đề, thay vì tiếp tục “đổ lỗi cho người khác” hoặc cố gắng kéo dài vụ việc. Ông nói thêm: “FAM không cần đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa. Chúng ta nên tập trung vào việc khôi phục hình ảnh và cải tổ bóng đá Malaysia”.

Ông cũng thừa nhận có thể FAM muốn bảo vệ các cầu thủ bị cấm thi đấu, nhưng nhấn mạnh rằng trách nhiệm và minh bạch phải được đặt lên hàng đầu.

“Có thể họ muốn cho thấy FAM không bỏ rơi cầu thủ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mục tiêu không thể biện minh cho sai lầm. FAM cần chấp nhận phán quyết của FIFA và sửa sai để bóng đá Malaysia tiến lên”, ông Datuk Pekan nói.

Cuối cùng, ông Datuk Pekan kêu gọi ủy ban độc lập do FAM thành lập phải công bố đầy đủ kết quả điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

“Ai là người khởi xướng vụ việc này? Liệu có phải các đại lý đã dám làm giả hồ sơ cầu thủ? FAM phải minh bạch, nếu không, niềm tin của người hâm mộ sẽ tiếp tục sụp đổ”, vị chuyên gia này khẳng định.