Chơi thiếu người, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng CLB Công an TPHCM

CLB CAHN sớm chịu thiệt thòi về mặt quân số, trong trận đấu diễn ra ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối nay (27/10). Phút 21, tiền vệ Lê Văn Đô có pha đánh chỏ vào mặt cầu thủ của CLB CA TPHCM.

CLB CAHN (áo đỏ) vượt qua CLB CA TPHCM (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lê Văn Đô, khiến CLB CAHN buộc phải thi đấu trong cảnh 10 chống 11 từ rất sớm.

Trong bối cảnh chơi thiếu người, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 35, tiền đạo Alan Grafite dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua các trung vệ đội CA TPHCM, trước khi cầu thủ này tâng bóng qua đầu thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau đó, Alan ung dung sút bóng vào lưới trống, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Bị dẫn trước, CLB CA TPHCM đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai. Còn ở đầu sân bên kia, CLB CAHN chơi phòng ngự phản công khá sắc nét.

CLB CAHN đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 50, Quang Hải chuyền bóng cho Alan Grafite, nhưng tiền đạo ngoại của đội chủ nhà lại xử lý hơi chậm, để hậu vệ đội khách kịp lùi về phá bóng.

Về phía CLB CA TPHCM, họ có một số cơ hội tốt trong những phút cuối trận. Phút 75, Văn Toàn lao xuống đối mặt với thủ môn Vũ Thành Vinh bên phía đội CAHN, nhưng trung vệ Adou Minh của đội chủ nhà kịp lăn xả phá bóng ngay trong chân Văn Toàn.

CLB CAHN bảo toàn chiến thắng dù chơi thiếu người (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đến phút bù giờ thứ 3, đội trưởng Tiến Linh của CLB CA TPHCM chạy cắt mặt hàng thủ đội chủ nhà, anh đánh đầu qua tay thủ môn Vũ Thành Vinh, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước CLB CA TPHCM, CLB CAHN bám sát đội đầu bảng Ninh Bình. CLB CAHN có 17 điểm, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm.