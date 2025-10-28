Báo Đông Nam Á bình luận về giải đấu FIFA ASEAN Cup

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Để nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, FIFA sẽ tổ chức một giải đấu cho các đội bóng trong khu vực, mô phỏng theo Cúp bóng đá Ả rập (Arab Cup)”.

“Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ rằng giải đấu này nhằm mục đích phát triển bóng đá giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN, do FIFA điều hành”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu thêm giải đấu mới do FIFA tổ chức ở Đông Nam Á (Ảnh: Nam Anh).

Tờ Siam Sport không quên dẫn lời người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino: “FIFA ASEAN Cup chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, thúc đẩy bóng đá ở các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ cho sự phát triển của các nền bóng đá”.

“Ngoài ra, giải đấu này tạo cơ hội cho các cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á được tham gia đội tuyển quốc gia của họ, ở sân chơi do FIFA tổ chức”, vẫn là lời của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Ngoài ra, tờ Siam Sport đưa ra một thông tin quan trọng, vốn được nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á quan tâm: “FIFA ASEAN Cup sẽ là sự kiện khác biệt so với AFF Cup.

FIFA sẽ thảo luận thêm với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), để bàn về thời gian và thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup trong tương lai gần”.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia cho biết: “Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á theo phiên bản mới của FIFA, sẽ là bước khởi đầu cho sự trỗi dậy của bóng đá khu vực”.

“Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Yusoff Mahadi, cho biết việc công bố giải đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với bóng đá Malaysia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) đề xuất phương án giải đấu mới ở Đông Nam Á FIFA ASEAN Cup (Ảnh: NST).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu nhằm mang đến sinh khí mới cho bóng đá Đông Nam Á. Đồng thời, giải sẽ có sự hiện diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên của ASEAN”, New Straits Times hé lộ thêm.

Hiện tại, 11 đội tuyển đã được xác định sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup lần thứ nhất, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

Dù vậy, chưa rõ đội tuyển Australia có tham dự FIFA ASEAN Cup hay không? Liên đoàn Bóng đá Australia là thành viên của AFF, nhưng họ không tham dự các kỳ AFF Cup trước đây, do AFF Cup diễn ra ngoài lịch thi đấu của FIFA, khiến đội bóng xứ sở chuột túi rất khó gom quân.

Ngoài ra, nhiều năm trước, trình độ của đội tuyển Australia vượt trội hoàn toàn so với các đội tuyển ở Đông Nam Á.

Dù vậy, hiện tại, mọi điều đã thay đổi, Indonesia sau khi sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đã thu ngắn đáng kể khoảng cách về chuyên môn với đội tuyển Australia. Các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á nếu không ngại đối đầu với một đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch, có lẽ cũng sẽ không ngại chạm trán với Australia.

Nếu FIFA ASEAN Cup được điều hành bởi FIFA, diễn ra theo lịch thi đấu do FIFA ấn định, Australia sẽ thuận lợi trong việc gom quân dự giải, nên việc họ thi đấu với các đội Đông Nam Á có lẽ không còn là vấn đề. Đây cũng là điều mà người hâm mộ trong khu vực đang quan tâm.