Kịch bản để các đội bóng Đông Nam Á vào vòng chung kết U23 châu Á

Theo điều lệ của vòng loại giải U23 châu Á 2026, các đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (tổng cộng 11 bảng) sẽ giành quyền vào VCK châu lục diễn ra tháng 1 năm sau tại Saudi Arabia.

Tại bảng C, U23 Việt Nam (hiện có 6 điểm) chỉ cần có điểm trước U23 Yemen (6 điểm) ở lượt trận cuối cùng vào ngày 9/9 là sẽ đứng đầu bảng và giành quyền vào VCK. Còn trong trường hợp thua U23 Yemen, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ tìm kiếm cơ hội giành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U23 Thái Lan có thể giành ngôi đầu bảng F (Ảnh: FAT).

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với đội tuyển U23 Thái Lan (hiện có 4 điểm) ở bảng F. Nếu đội bóng xứ sở Chùa Vàng đánh bại U23 Malaysia (3 điểm) ở lượt trận cuối cùng vào ngày 9/9, U23 Thái Lan có thể đứng đầu bảng, qua đó giành vé chính thức đến với VCK.

Còn trong trường hợp U23 Thái Lan hòa U23 Malaysia (3 điểm), họ có khả năng đứng nhì bảng F, sẽ hướng đến vé dự VCK bằng vé vớt, dành cho một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Cũng tại bảng F, U23 Malaysia về lý thuyết vẫn còn cơ hội giành quyền vào VCK, nhưng trên thực tế cơ hội của đội bóng trẻ Malaysia khá nhỏ.

Nếu U23 Malaysia đánh bại U23 Thái Lan vào ngày 9/9, Malaysia vẫn chỉ hy vọng vào vị trí nhì bảng F cùng suất vé vớt. Bởi, ở trận đấu khác thuộc bảng này, U23 Lebanon không khó để thắng Mông Cổ, qua đó Lebanon sẽ nhiều điểm hơn U23 Malaysia.

U23 Indonesia (áo đỏ) buộc phải thắng U23 Hàn Quốc để chắc vé vào VCK (Ảnh: CNN Indonesia).

Ở bảng G, U23 Campuchia (4 điểm) về lý thuyết vẫn có thể giành ngôi đầu bảng trước U23 Iraq (6 điểm), nếu đội bóng xứ sở Chùa Tháp thắng Iraq vào ngày 9/9. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp.

Còn trong trường hợp U23 Campuchia thua Iraq, họ có thể mất luôn vị trí nhì bảng vào tay Oman (1 điểm), nếu U23 Oman thắng Pakistan trong trận đấu diễn ra cùng ngày.

Tại bảng J, U23 Indonesia (hiện có 4 điểm) buộc phải thắng U23 Hàn Quốc (6 điểm) ở lượt đấu cuối, mới có thể đứng đầu bảng và có vé chính thức vào VCK. Còn trong trường hợp Indonesia hòa hoặc thua Hàn Quốc, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo chỉ hy vọng vào vị trí nhì bảng.

Đặc biệt, trong trường hợp U23 Indonesia thua Hàn Quốc, cơ hội giành vị trí nhì bảng J có thể rơi vào tay U23 Lào (1 điểm), nếu Lào thắng đậm đội bóng yếu Macau (Trung Quốc) ở trận đấu khác của bảng đấu này.

Tại bảng K, U23 Philippines (3 điểm) cũng chỉ hy vọng vào vị trí nhì bảng. Philippines thắng đậm Nepal vào ngày 9/9 không khó. Nhưng ngay cả khi U23 Philippines chiến thắng U23 Nepal, đội đầu bảng Syria (6 điểm) vẫn có thể duy trì ngôi đầu của mình, trong trường hợp họ hòa hoặc thắng U23 Tajikistan.

Với U23 Myamar (1 điểm) ở bảng B, Singapore (0 điểm) ở bảng C, Timor Leste (0 điểm) ở bảng D, Brunei (0 điểm) ở bảng H, các đội bóng này gần như không có cơ hội đi tiếp, hoặc đã bị loại.

Các đội bóng Đông Nam Á có khả năng vào VCK cao nhất, theo thứ tự lần lượt sẽ là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng K vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).