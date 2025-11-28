U17 Malaysia thắng nghẹt thở, soán ngôi đầu của U17 Việt Nam

Chiều 28/11, U17 Malaysia đối đầu với U17 Singapore ở lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á trên sân PVF. Trước trận đấu này, U17 Singapore đã chắc chắn bị loại, còn U17 Malaysia cần một chiến thắng để cạnh tranh với U17 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Javier Jordi Ribera đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Singapore. Kết quả này giúp U17 Malaysia tạm thời vượt qua U17 Việt Nam để soán ngôi đầu bảng C với 12 điểm. U17 Việt Nam sẽ ra sân vào lúc 19h ngày hôm nay gặp U17 Macau.

U17 Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước U17 Singapore (Ảnh: Makan Bola).

Bước vào trận đấu này, U17 Malaysia dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Sau đường chuyền của Arayyan Hakeem, Iman Danish thực hiện cú đánh gót tung lưới U17 Singapore.

Tới phút 44, U17 Malaysia đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Iman Danish bứt tốc bên cánh phải, trước khi thực hiện đường chuyền cho Arayyan Hakeem. Cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới đối phương.

Sang hiệp 2, U17 Malaysia vẫn kiểm soát thế trận. Dù vậy, khi tấn công nhiều mà không ghi thêm bàn thắng, “Bầy hổ” đã phải trả giá. Phút 75, từ chấm đá phạt góc, Aaryan Hermi bất ngờ thực hiện pha dứt điểm thẳng vào lưới U17 Malaysia trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U17 Singapore.

Trong những phút cuối, U17 Singapore dồn lên tấn công nhưng U17 Malaysia đã chơi cảnh giác và giữ được tỷ số 2-1.

Đội hình xuất phát

U17 Malaysia: Adrian Muslim, Nourrol Ezzery, Carrick Sipri, Arayyan Hakeem, Alif Ashraf, Tan Zheng Hang, Nabil Ikhwan, Taufiq Hakim, Aqhyl Faiesal, Adam Haikal, Iman Danish.

U17 Singapore: Ilhan Rezal, Eszuan Shah, Syaifuallah, Aaryan Hermi, Zharfan Zainal, Erdy Thaqib, Muhammad Zaki, Adam Faizal, Elijah Srinivasa, Danish Hazin, Vedand Raj.