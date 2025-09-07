Bóng đá Đông Nam Á thắng lớn ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026

Kết quả thi đấu của các đội tuyển U23 Đông Nam Á tối 6/9 Myanmar – Nhật Bản: 1-2 (bảng B) Việt Nam – Singapore: 1-0 (bảng C) Timor Leste – Australia: 0-6 (bảng D) Thái Lan – Lebanon: 2-2 (bảng F) Malaysia – Mông Cổ: 7-0 (bảng F) Campuchia – Pakistan: 1-0 (bảng G) Brunei – Bahrain: 0-10 (bảng H) Lào – Hàn Quốc: 0-7 (bảng J) Indonesia – Macau (Trung Quốc): 5-0 (bảng J)

Lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tối qua (6/9) chứng kiến sự thành công của nhiều đội bóng ở Đông Nam Á.

Tại bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore. Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng đấu này sau hai lượt trận, với 6 điểm tuyệt đối. Singapore chưa có điểm nào, xếp thứ 3 trong bảng.

U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa 2-2 với Lebanon (Ảnh: FAT).

Ở bảng F, U23 Malaysia có chiến thắng đậm 7-0 trước Mông Cổ. Trong khi đó, U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Lebanon 2-2. Trận hòa như thắng này giúp U23 Thái Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm với Lebanon, nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. U23 Malaysia xếp thứ 3 bảng đấu này với 3 điểm.

Tại bảng J, U23 Indonesia thắng đội Macau (Trung Quốc) 5-0. Trong khi đó, đội U23 Lào thua U23 Hàn Quốc 0-7. Tuy nhiên, thất bại của đội bóng xứ sở triệu voi trước đội tuyển trẻ Hàn Quốc không có gì bất ngờ.

U23 Indonesia đang đứng nhì bảng J với 4 điểm sau hai lượt trận. Họ kém đội đầu bảng U23 Hàn Quốc hai điểm.

Tại bảng B, U23 Myanmar thua sát nút U23 Nhật Bản 1-2. Thất bại sát nút này cũng được xem là thành công đáng kể của đội bóng trẻ Myanmar.

U23 Malaysia có chiến thắng vào tối qua (Ảnh: FAM).

Ở bảng D, Timor Leste thua đậm Australia 0-6. Còn tại bảng G, U23 Campuchia gây bất ngờ lớn khi thắng Pakistan 1-0. Chiến thắng này giúp Campuchia vọt lên vị trí nhì bảng đấu này, với 4 điểm sau hai lượt trận. Họ kém hai điểm so với đội đầu bảng Iraq.

Tại bảng H, Brunei thua Bahrain 0-10. Dù vậy, Brunei không đặt nặng chuyện thành tích tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Sau lượt trận thứ hai, ở lượt trận thứ ba vào ngày 9/9, một số đội bóng Đông Nam Á sẽ bước vào loạt trận quyết định chiếc vé đi tiếp.

Cụ thể, Myanmar sẽ đối đầu với Afghanistan tại bảng B, U23 Việt Nam gặp Yemen, Singapore chạm trán Bangladesh tại bảng C. Timor Leste gặp đội tuyển U23 của quần đảo Bắc Mariana ở bảng D, Thái Lan gặp Malaysia tại bảng F.

U23 Campuchia sẽ đụng độ Iraq ở bảng G, Brunei gặp Ấn Độ ở bảng H, U23 Indonesia đối đầu với U23 Hàn Quốc và Lào gặp Macau (Trung Quốc) tại bảng J. Còn U23 Philippines sẽ gặp Nepal tại bảng K.