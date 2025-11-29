Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau khi U17 Việt Nam toàn thắng 4 trận

"Chúc mừng U17 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ đầy triển vọng. Tôi mong chờ trận đấu quyết định của họ với U17 Malaysia để xem ai là đội đoạt vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026", tài khoản Siphandone Heuangpaserd đến từ Lào bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đoàn quân của HLV Cristiano Roland đánh bại U17 Macau với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ 4 vòng loại giải châu Á trên sân PVF (Hưng Yên) tối 28/11.

Các cầu thủ U17 Macau không thể theo kịp tốc độ và phối hợp tấn công nhuần nhuyễn của các cầu thủ U17 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau 3 trận toàn thắng trước đó, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi đối đầu với U17 Macau ở lượt trận thứ 4 và sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Cả 4 bàn thắng đều được các học trò của HLV Cristiano Roland thực hiện ở hiệp 1, lần lượt là các pha lập công của Đình Vỹ (phút thứ 8), Mạnh Quân (phút 21), Ngọc Sơn (phút 33) và Duy Khang (phút 37).

Chiến thắng này giúp cho U17 Việt Nam có 12 điểm sau 4 lượt trận. Đoàn quân của HLV Roland bằng điểm với U17 Malaysia, nhưng xếp trên nhờ hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

Chính vì vậy lượt trận cuối giữa U17 Việt Nam với U17 Malaysia được dự báo là vô cùng kịch tính và hấp dẫn khi tấm vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ thuộc về đội chiến thắng. Tuy nhiên các học trò của HLV Roland có lợi thế hơn khi chỉ cần một trận hoà là giành vé đi tiếp do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tràn đầy tự tin khi chuẩn bị bước vào trận đấu với U17 Malaysia ở lượt trận cuối (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nhiều CĐV Đông Nam Á cảm thấy phấn khích trước lượt trận cuối cùng này giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng đấu, khi cho rằng cơ hội chia đều cho cả hai và tấm vé vào VCK sẽ thuộc về đội nào có bản lĩnh tốt hơn.

"U17 Việt Nam là một đội rất mạnh. Trận đấu tới với U17 Malaysia là trận chung kết của vòng bảng. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 2-3 và người chiến thắng là U17 Malaysia", tài khoản Abang Terkejut Manja đến từ Malaysia tự tin nhận định.

"U17 Việt Nam đang có màn trình diễn tốt bằng những chiến thắng thuyết phục. Tôi cho rằng họ vẫn nhỉnh hơn U17 Malaysia và sẽ đoạt vé vào VCK", tài khoản Mohd Kamaruzaman đến từ Indonesia lại nghiêng về khả năng chiến thắng của U17 Việt Nam.

"U17 Việt Nam vẫn chưa tung hết đội hình mạnh nhất ở trận gặp U17 Macau. HLV Roland vẫn giấu nhiều át chủ bài để đấu với U17 Malaysia ở lượt cuối", tài khoản BolaLapak IG cũng đến từ Indonesia bình luận.

"Xem các cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam đá rất thích mắt. Các cầu thủ trẻ mạnh dạn cầm bóng, phối hợp tự tin và kỹ thuật dứt điểm cũng rất tốt. Tôi kỳ vọng các cầu thủ này sẽ đánh bại U17 Malaysia để có mặt ở VCK giải châu Á vào năm sau", tài khoản Phan Quốc Bảo đến từ Việt Nam chốt lại.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia ở lượt trận cuối vào lúc 19h ngày 30/11.