HLV U23 Thái Lan quyết thắng U23 Trung Quốc và giành vé vào tứ kết

U23 Thái Lan hòa 1-1 U23 Iraq

Tưởng như phải sớm nói lời chia tay với vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng U23 Thái Lan vẫn còn hy vọng đi tiếp sau khi có được trận hoà quý giá với tỉ số 1-1 trước U23 Iraq. Với kết quả này, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ quyết đấu với U23 Trung Quốc và hy vọng vào may mắn để có mặt tại vòng tứ kết.

“Tôi phải dành những lời khen ngợi tới học trò vì họ có một trận đấu tốt. Tuy nhiên, U23 Thái Lan cũng mắc phải sai lầm ở tình huống dẫn đến phạt đền. Đây là điều mà toàn đội phải rút ra bài học”, HLV Thawatchai phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

“Hôm nay U23 Thái Lan có 1 điểm để nuôi hi vọng đi tiếp. Mục tiêu của chúng tôi vẫn ở phía trước. Tôi muốn nói lại một lần nữa rằng hy vọng của U23 Thái Lan vẫn còn, và chắc chắn toàn đội chiến đấu tới cùng ở trận gặp U23 Trung Quốc cuối vòng bảng”, thuyền trưởng người Thái Lan khẳng định.

HLV Thawatchai hết lời khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Theo HLV Thawatchai, U23 Thái Lan thi đấu tốt nhất ở cuối hiệp 2 trận gặp U23 Iraq. Các cầu thủ của ông có cơ hội ghi thêm bàn thắng sau nhiều đợt tấn công, nhưng bỏ lỡ đáng tiếc.

“Tôi thực sự ngưỡng mộ thủ môn U23 Iraq vì có một tình huống cứu thua mười mươi. Tôi cũng dành những lời khen ngợi với đối thủ khi họ có nhiều cơ hội trong trận đấu này. Nhìn chung cả hai đội đều chơi tốt”, HLV Thawatchai nói.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Thái Lan tại giải, HLV Thawatchai cho biết: “Chúng tôi có khá nhiều ngôi sao đang lên, và tất cả đều làm tốt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, sức mạnh của U23 Thái Lan là sự đoàn kết và lối chơi tập thể.

Ở trận đầu tiên, dù các cầu thủ U23 Thái Lan còn trẻ nhưng đã thể hiện tiềm năng của mình rất tốt. Còn trong trận đấu này, chúng tôi bị dẫn bàn trước, sau đó gỡ hoà và có cơ hội vượt qua”.

Nói thêm về mục tiêu của U23 Thái Lan, HLV Thawatchai nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn ít nhất là phải vào tới tứ kết. U23 Thái Lan từng đối mặt với Trung Quốc trước đây. Họ là một đội mạnh, có nhiều cầu thủ thể hình tốt, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi có hy vọng, thậm chí là một phần trăm, cũng sẽ chơi hết sức và sẽ bùng nổ”.

Ở trận cuối vòng bảng (bảng D), U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc vào lúc 18h30 ngày 14/1.

Bảng xếp hạng bảng D giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).