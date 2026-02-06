C.Ronaldo nhận đòn giáng mạnh từ giải Saudi Arabia

Trong thời gian qua, C.Ronaldo tỏ ra không hài lòng với việc Al Nassr gần như “án binh bất động” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sự bất mãn này khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục từ chối ra sân cho Al Nassr.

C.Ronaldo bất mãn ở CLB Al Nassr (Ảnh: Getty).

Theo một vài nguồn tin, C.Ronaldo có ý định không ra sân trận thứ hai liên tiếp ở giải quốc nội gặp Al Ittihad sau khi không nhận được cam kết cụ thể từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) về việc thay đổi cách quản lý tại Al Nassr. Trước đó, anh đã vắng mặt trong chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Al Riyadh vào hôm 2/2.

Nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng xuất phát từ việc C.Ronaldo không hài lòng khi PIF không rót thêm tiền cho Al Nassr tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, trong khi đối thủ Al Hilal (cũng do PIF nắm 75% cổ phần) lại chiêu mộ thành công Karim Benzema từ Al Ittihad.

Trước làn sóng tranh cãi, giải vô địch Saudi Arabia đã ra thông cáo vào tối 5/2. Trong đó, họ nhấn mạnh tính độc lập của các CLB trong việc quản lý tài chính và nhân sự.

Người phát ngôn của giải đấu cho biết: “Saudi Pro League được vận hành dựa trên một nguyên tắc đơn giản, đó là mọi CLB đều hoạt động độc lập và tuân thủ cùng một bộ quy tắc. Mỗi đội bóng có hội đồng quản trị, ban điều hành và bộ phận chuyên môn riêng. Các quyết định về chuyển nhượng, chi tiêu và chiến lược đều thuộc về CLB, trong khuôn khổ tài chính nhằm bảo đảm tính bền vững và cân bằng cạnh tranh”.

Thông cáo cũng khẳng định vai trò của C.Ronaldo tại Al Nassr, đồng thời đưa ra lời cảnh báo rõ ràng: “Cristiano Ronaldo đã gắn bó chặt chẽ với Al Nassr kể từ khi gia nhập và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cũng như tham vọng của CLB. Giống như mọi vận động viên đỉnh cao, anh ấy khao khát chiến thắng. Tuy nhiên, không một cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có quyền quyết định những vấn đề vượt ra ngoài CLB của mình”.

Giải Saudi Arabia có thể phạt nặng C.Ronaldo nếu tiếp tục đình công (Ảnh: Getty).

Ban tổ chức giải đấu cũng lấy thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa qua làm minh chứng cho sự độc lập đó, khi mỗi CLB lựa chọn hướng đi khác nhau, trong giới hạn tài chính đã được phê duyệt.

Saudi Pro League nhấn mạnh tính cạnh tranh của mùa giải khi khoảng cách giữa 4 đội dẫn đầu là không lớn, cho thấy hệ thống hiện tại đang vận hành đúng mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết ngân sách chuyển nhượng không đến trực tiếp từ PIF mà từ quỹ mua sắm cầu thủ do Saudi Pro League quản lý tập trung. Quỹ này phân bổ kinh phí hằng năm cho các CLB dựa trên quy mô, trong đó bốn “ông lớn” gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli đều nhận được khoản tiền tương đương trước kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Al Nassr đã chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè, mang về Joao Félix, Kingsley Coman và gia hạn hợp đồng với C.Ronaldo đến tháng 6/2027. Điều này khiến phần lớn ngân sách mua sắm của đội bóng bị sử dụng hết, trước khi đợt cấp vốn tiếp theo diễn ra vào mùa hè 2026.

Trong khi đó, thương vụ Benzema của Al Hilal được tài trợ riêng bởi một nhà đầu tư tư nhân, phương án mà Al Nassr hoàn toàn có thể theo đuổi nhưng đã không thực hiện.

Bất chấp những bất ổn xung quanh khả năng ra sân của C.Ronaldo, Al Nassr vẫn đăng tải thông điệp chúc mừng sinh nhật đầy thiện cảm dành cho ngôi sao 41 tuổi trên mạng xã hội X, khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của anh tại CLB.