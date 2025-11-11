HLV U22 Việt Nam: "Chúng tôi không ngại khi đối đầu Trung Quốc, Hàn Quốc"

"Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh bày tỏ ở buổi họp báo chiều 11/11 trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Giải giao hữu Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội bóng tham dự hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1/2026.

Đối với U22 Việt Nam, đây còn là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.

HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) tự tin khẳng định U22 Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu để có kết quả tốt tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Trước thềm trận ra quân gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đã gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Ngoài chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc không xa lạ gì với U22 Việt Nam khi từng gặp nhau ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3/2025.

“Ở giải đấu đó, U22 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U22 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Mặc dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận về khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu lần này khi nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V-League nên không thể hội quân sớm.

“Đến chiều nay, chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi 6 cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản. Tuy vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt nhất có thể”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo kế hoạch, chiều nay (11/11) đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên. Trước đó, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, Ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập thư giãn gân cốt trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển dài.