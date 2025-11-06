Bùi Vĩ Hào trở lại cùng U22 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games

Ngày 6/11, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt 4 năm 2025, nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Đúng như dự đoán, U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm là SEA Games 33. Những cầu thủ như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc... cùng các trụ cột đã góp công lớn trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… đều có mặt.

Vĩ Hào (phải) trở lại sau chấn thương (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương, hứa hẹn giúp tăng cường sức tấn công cho đội tuyển U22 Việt Nam, trong bối cảnh toàn đội hướng tới mục tiêu cạnh tranh HCV tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân vào ngày 9/11 tới dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến 18/11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, U22 Việt Nam bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội thể thao khu vực.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla, Thái Lan).

Theo điều lệ, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).