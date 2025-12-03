Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U22 Việt Nam chật vật thắng U22 Lào

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

"Bóng đá Lào đang phát triển nhanh. Họ đã có một trận đấu tốt dù thua U22 Việt Nam. Cũng chúc mừng U22 Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở SEA Games", tài khoản Ari đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau chiến thắng 2-1 của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Lào trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 3/12.

U22 Việt Nam đặt quyết tâm cao giành chiến thắng trước U22 Lào để tạo lợi thế cho tấm vé trực tiếp tại vòng bảng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã hiện thực hoá được mục tiêu khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 sau khi Đình Bắc đệm bóng cận thành chính xác từ đường căng ngang của Minh Phúc.

Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, từ tình huống phạt góc, Khampane chớp thời cơ đệm bóng cận thành gỡ hoà 1-1 cho U22 Lào và đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Ở hiệp 2, đội tuyển U22 Lào quyết tâm giành ít nhất 1 điểm khi tổ chức phòng ngự lùi sâu khiến U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Đình Bắc đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi sút vào góc trái, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Ban đầu, trợ lý trọng tài phất cờ báo Quốc Việt đã việt vị và che tầm nhìn thủ môn, nhưng sau khi hội ý, trọng tài chính người Uzbekistan đã công nhận bàn thắng.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra không ít cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù vất vả giành chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận ra quân.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của U22 Lào khi khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong trận ra quân với U22 Lào ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Cầu thủ Lào đá ngày càng hay, họ sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai", tài khoản Myst Vearn đến từ Singapore bình luận.

"Đội tuyển Lào tốt hơn Campuchia. Thật buồn khi Campuchia rút lui không tham dự SEA Games 33. Chúc mừng U22 Việt Nam đã giành chiến thắng", tài khoản Marott Torn đến từ Campuchia bày tỏ.

"U22 Lào chơi rất tốt ở trận đấu này khi họ làm thủng lưới Việt Nam, thậm chí may mắn hơn đã có thể giành được 1 điểm. Trong tương lai họ sẽ là đội mạnh", tài khoản Rice đến từ Philippines nhận định.

"Thực tế thì cả hai đội đã chơi tốt. Nhưng người tốt hơn đã giành chiến thắng", tài khoản Jane Srisaran đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Lào đang tiến bộ từng bước. Họ chỉ để thua cách biệt 1 bàn trước Việt Nam. Chúc mừng U22 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên để làm động lực cho trận đấu quan trọng với Malaysia", tài khoản Thiha Tun cũng đến từ Thái Lan nói thêm.

"Tình huống U22 Việt Nam ghi bàn thắng thứ 2 rất khó hiểu. Trọng tài đã bẻ quyết định của trọng tài biên khiến U22 Lào gặp bất lợi. Giá như trận đấu có VAR thì U22 Việt Nam có thể đã không được công nhận bàn thắng này", tài khoản Asking Alexandria đến từ Indonesia nói về bàn thắng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào.

"U22 Việt Nam có rất nhiều cơ hội, đáng tiếc là khâu dứt điểm chưa sắc bén và thiếu chính xác. Nếu làm tốt hơn thì U22 Việt Nam phải có đến 4, 5 bàn thắng vào lưới U22 Lào. Hy vọng trận đấu tiếp theo họ sẽ làm tốt hơn", tài khoản Mai Quốc Thành đến từ Việt Nam chốt lại.