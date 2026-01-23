Báo Hàn Quốc: “U23 Việt Nam vượt trình độ Đông Nam Á”

Tờ báo của Hàn Quốc nhấn mạnh: “Cuộc phiêu lưu đầy kịch tính của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã khép lại, nhưng HLV Kim Sang Sik và các học trò đã gặt hái được thành công ở những giải đấu ngoài phạm vi Đông Nam Á.

Báo Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam vượt qua trình độ Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã gây chấn động toàn châu lục tại giải U23 châu Á. Dù để thua U23 Trung Quốc ở bán kết nhưng việc đánh bại những đối thủ mạnh đến từ Trung Đông như U23 Saudi Arabia, U23 UAE và U23 Jordan là một thành tích không thể xem nhẹ.

Điều đáng khích lệ nhất với bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại là họ đã vượt qua trình độ của Đông Nam Á. Trong vòng một năm qua, các đội tuyển Việt Nam đã quét sạch mọi danh hiệu có thể trong khu vực, qua đó củng cố vị thế đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á”.

Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Hàn Quốc bàn luận về chủ đề này. Trước đó, nhiều tờ báo ở xứ kim chi như Daum và Newsis cũng từng đề cập tới mục tiêu “vươn tới đẳng cấp châu Á” của bóng đá Việt Nam, đồng thời cho rằng Kim Sang Sik đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Tờ Seoul Sports tiếp tục bình luận: “Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, tầm nhìn của bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn tập trung ở cấp độ châu Á. Lấy Thái Lan làm ví dụ. Đây là đội bóng từng để thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games. Tại giải U23 châu Á, U23 Thái Lan đã bị loại mà không giành được bất kỳ chiến thắng nào.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, một thực tế không thể phủ nhận là Việt Nam đã hình thành thói quen giành chiến thắng tại các giải đấu châu Á. Điều này cho thấy U23 Việt Nam hiện tại đã vượt qua trình độ Đông Nam Á và đang tiến tới đẳng cấp châu Á, đúng như định hướng mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik”.

Tờ báo Hàn Quốc kết luận: “Sau thất bại ở bán kết, nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ tâm lý bi quan, cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu năng lực để cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam hoặc ít nhất là đội U23 Việt Nam hiện tại đã thực sự đạt tới trình độ châu Á”.