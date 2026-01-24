Báo Hàn Quốc bình luận khi đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6 ở loạt sút luân lưu trước U23 Hàn Quốc. Trước đó, hai đội đã hòa 2-2 sau 120 phút. Đáng chú ý, U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường trong thế thiếu người trước U23 Hàn Quốc trong thời gian cuối hiệp 2 và trong suốt 30 phút hiệp phụ.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Bình luận về trận đấu này, các tờ báo của Hàn Quốc thực sự bị sốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam. Trước đó, trong 6 lần gặp nhau, đội bóng xứ kim chi thắng 5, hòa 1.

Tờ Sport Khan giật tít: “Một cú sốc lớn. Bi kịch xảy ra với U23 Hàn Quốc. HLV Lee Min Sung với các học trò đã chịu thất bại ê chề trước U23 Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “Một trận thua đau đớn đã khắc sâu vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc. U23 Hàn Quốc đã có màn trình diễn thảm hại và lần đầu tiên trong lịch sử bị U23 Việt Nam đánh bại. Đây thực sự là một “thảm họa tại Jeddah”.

U23 Hàn Quốc đã rời khỏi giải U23 châu Á với kết cục không mong muốn. Sau trận đấu bế tắc trước U23 Nhật Bản ở bán kết, đội bóng của HLV Lee Min Sung tiếp tục chịu kết quả vô cùng thất vọng. Nên nhớ, U23 Hàn Quốc còn chơi hơn người trong suốt hiệp phụ trước U23 Việt Nam”.

Tờ MT cũng dành từ “thảm họa” để nói về trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam. Tờ báo này bình luận thêm: “Đó là cú sốc không thể chấp nhận được. Trước U23 Việt Nam thi đấu kiên cường, U23 Hàn Quốc đã hứng chịu thất bại ở loạt sút luân lưu.

Đây là giải đấu đáng quên của U23 Hàn Quốc. Trước khi thất bại trước U23 Việt Nam, đội bóng còn hứng chịu trận thua khác trước U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản.

Thật may mắn là Olympic không diễn ra vào năm nay. Bằng không, thật khó tin khi đội bóng của HLV Lee Min Sung có thể làm điều gì ở giải đấu cấp thế giới. U23 Hàn Quốc về nước trong nỗi buồn vô hạn”.

Đình Bắc ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ Chosun có bài viết: “HLV Lee Min Sung cùng U23 Hàn Quốc đã thất bại trước ma thuật của HLV Kim Sang Sik”. Tác giả viết: “HLV Kim Sang Sik đã tiếp tục tạo nên một kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam bằng “phép màu”, trong khi HLV Lee Min Sung lại ghi thêm một trang đen tối vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Tại giải đấu lần này, U23 Hàn Quốc liên tục gây thất vọng. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại ở vòng bảng, trước khi bị U23 Nhật Bản áp đảo hoàn toàn tại trận bán kết, qua đó chấm dứt giấc mơ vô địch sau 6 năm chờ đợi.

Thậm chí, khi bước vào trận tranh hạng ba với mục tiêu “khép lại giải đấu một cách đẹp đẽ”, đội bóng xứ kim chi vẫn gục ngã trước U23 Việt Nam, qua đó viết thêm một “điểm đen” mới cho bóng đá Hàn Quốc.

Trước trận đấu, lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía U23 Hàn Quốc. Ở cấp độ U23, họ thắng 5 trận, hòa 1 và chưa từng để thua U23 Việt Nam. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng mà U23 Việt Nam thể hiện tại giải đấu này đã khiến những con số thống kê trở nên vô nghĩa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua UAE để tiến vào bán kết.

Dù dừng bước trước U23 Trung Quốc và không thể vào chung kết, nhưng xét về thế trận và phong độ, U23 Việt Nam rõ ràng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Và những lo ngại đó đã trở thành hiện thực. Trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik, U23 Hàn Quốc tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng lại thiếu hiệu quả, khép lại giải đấu theo cách tệ nhất.

Đây là lứa U23 Hàn Quốc yếu nhất trong lịch sử làm dấy lên lo ngại cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Asiad, giải đấu sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9”.